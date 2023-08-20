https://ria.ru/20230820/briks-1891135806.html
Президент Кубы посетит саммит БРИКС
Президент Кубы посетит саммит БРИКС - РИА Новости, 20.08.2023
Президент Кубы посетит саммит БРИКС
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС, сообщил сам глава государства в соцсети X (бывший Twitter). РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:40
2023-08-20T16:40
2023-08-20T16:40
в мире
юар
куба
мигель диас-канель бермудес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС, сообщил сам глава государства в соцсети X (бывший Twitter). "Впервые Куба будет участвовать в саммите БРИКС", - написал он. Президент сообщил, что, помимо Южной Африки, где пройдет саммит, он также посетит Анголу, Мозамбик и Намибию. В начале августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры 23 стран официально изъявили желание вступить в БРИКС , среди них она назвала и Кубу. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, куба, мигель диас-канель бермудес
В мире, ЮАР, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы посетит саммит БРИКС
Президент Кубы Бермудес посетит саммит БРИКС в Южной Африке
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС, сообщил сам глава государства в соцсети X
(бывший Twitter).
"Впервые Куба будет участвовать в саммите БРИКС", - написал он.
Президент сообщил, что, помимо Южной Африки, где пройдет саммит, он также посетит Анголу, Мозамбик и Намибию.
В начале августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры 23 стран официально изъявили желание вступить в БРИКС , среди них она назвала и Кубу.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
В БРИКС выстроилась очередь из стран. Кого берем?