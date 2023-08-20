https://ria.ru/20230820/briks-1891135806.html

Президент Кубы посетит саммит БРИКС

Президент Кубы посетит саммит БРИКС - РИА Новости, 20.08.2023

Президент Кубы посетит саммит БРИКС

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС, сообщил сам глава государства в соцсети X (бывший Twitter). РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:40

2023-08-20T16:40

2023-08-20T16:40

в мире

юар

куба

мигель диас-канель бермудес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетит саммит БРИКС, сообщил сам глава государства в соцсети X (бывший Twitter). "Впервые Куба будет участвовать в саммите БРИКС", - написал он. Президент сообщил, что, помимо Южной Африки, где пройдет саммит, он также посетит Анголу, Мозамбик и Намибию. В начале августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры 23 стран официально изъявили желание вступить в БРИКС , среди них она назвала и Кубу. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юар, куба, мигель диас-канель бермудес