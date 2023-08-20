https://ria.ru/20230820/bespilotniki-1891108258.html

На форуме "Армия-2023" обсудили перспективы развития беспилотников

На форуме "Армия-2023" обсудили перспективы развития беспилотников - РИА Новости, 20.08.2023

На форуме "Армия-2023" обсудили перспективы развития беспилотников

На форуме "Армия-2023" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", участники обсудили перспективы... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:34

2023-08-20T12:34

2023-08-20T13:23

безопасность

россия

кубинка

форум "армия — 2023"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", участники обсудили перспективы массового производства БПЛА в России, сообщили в Минобороны РФ. "В подмосковном Конгрессно-выставочном центре "Патриот" продолжает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023". В рамках форума состоялось пленарное заседание конференции "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что специалисты обсудили стимулирование и создание условий для ускорения разработки и применения перспективных беспилотников, организацию массового серийного производства разработанных и проверенных БПЛА, а также поддержку и участие в организации спортивных и общих культурно-массовых мероприятий, проведение конференций по данной тематике. "В процессе обсуждения участники заседания рассмотрели вопросы контроля и обеспечения реализации программ по подготовке кадров (инструкторов, операторов) во всех субъектах Российской Федерации, накопления и обмена лучшими практиками в области разработки БПЛА и обучения операторов, составления и ведения реестра разработчиков и производителей как уже имеющихся, так и перспективных образцов", - приводит министерство слова начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерала-майора Александра Осадчука. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

кубинка

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, кубинка, форум "армия — 2023", министерство обороны рф (минобороны рф)