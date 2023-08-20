На форуме "Армия-2023" обсудили перспективы развития беспилотников

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", участники обсудили перспективы массового производства БПЛА в России, сообщили в Минобороны РФ. "В подмосковном Конгрессно-выставочном центре "Патриот" продолжает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023". В рамках форума состоялось пленарное заседание конференции "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что специалисты обсудили стимулирование и создание условий для ускорения разработки и применения перспективных беспилотников, организацию массового серийного производства разработанных и проверенных БПЛА, а также поддержку и участие в организации спортивных и общих культурно-массовых мероприятий, проведение конференций по данной тематике. "В процессе обсуждения участники заседания рассмотрели вопросы контроля и обеспечения реализации программ по подготовке кадров (инструкторов, операторов) во всех субъектах Российской Федерации, накопления и обмена лучшими практиками в области разработки БПЛА и обучения операторов, составления и ведения реестра разработчиков и производителей как уже имеющихся, так и перспективных образцов", - приводит министерство слова начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерала-майора Александра Осадчука. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира" на форуме "Армия-2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", участники обсудили перспективы массового производства БПЛА в России, сообщили в Минобороны РФ.
"В подмосковном Конгрессно-выставочном центре "Патриот" продолжает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023". В рамках форума состоялось пленарное заседание конференции "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира", - говорится в сообщении.
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
В министерстве уточнили, что специалисты обсудили стимулирование и создание условий для ускорения разработки и применения перспективных беспилотников, организацию массового серийного производства разработанных и проверенных БПЛА, а также поддержку и участие в организации спортивных и общих культурно-массовых мероприятий, проведение конференций по данной тематике.
"В процессе обсуждения участники заседания рассмотрели вопросы контроля и обеспечения реализации программ по подготовке кадров (инструкторов, операторов) во всех субъектах Российской Федерации, накопления и обмена лучшими практиками в области разработки БПЛА и обучения операторов, составления и ведения реестра разработчиков и производителей как уже имеющихся, так и перспективных образцов", - приводит министерство слова начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерала-майора Александра Осадчука.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.