https://ria.ru/20230820/belgorod-1891170184.html
Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством
Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством - РИА Новости, 20.08.2023
Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством
Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре, восточные территории утрачены, война проиграна, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:45
2023-08-20T22:45
2023-08-20T22:53
белгород
киев
украина
владимир зеленский
сергей цеков
нато
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре, восточные территории утрачены, война проиграна, сказал РИА Новости в воскресенье сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО", видео с заявлением опубликовано в его телеграм-канале. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать предложение обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО. "Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна", - сказал Цеков. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, "выпрашивая вооружение и деньги". Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, все эти пресс-конференции показывают "убогость и упадок Европы".
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html
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РИА Новости
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белгород, киев, украина, владимир зеленский, сергей цеков, нато
Белгород, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, НАТО
Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством
Цеков назвал слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО бахвальством
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре, восточные территории утрачены, война проиграна, сказал РИА Новости в воскресенье сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО", видео с заявлением опубликовано в его телеграм-канале. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать предложение обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.
"Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна", - сказал Цеков.
По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, "выпрашивая вооружение и деньги". Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, все эти пресс-конференции показывают "убогость и упадок Европы".
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