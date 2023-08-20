https://ria.ru/20230820/belgorod-1891170184.html

Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством

Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством - РИА Новости, 20.08.2023

Сенатор назвал слова Зеленского о Белгороде бахвальством

Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре, восточные территории утрачены, война проиграна, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:45

2023-08-20T22:45

2023-08-20T22:53

белгород

киев

украина

владимир зеленский

сергей цеков

нато

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, делая заявление про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре, восточные территории утрачены, война проиграна, сказал РИА Новости в воскресенье сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО", видео с заявлением опубликовано в его телеграм-канале. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать предложение обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО. "Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна", - сказал Цеков. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, "выпрашивая вооружение и деньги". Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, все эти пресс-конференции показывают "убогость и упадок Европы".

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

белгород

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгород, киев, украина, владимир зеленский, сергей цеков, нато