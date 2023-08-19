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Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном - РИА Новости, 19.08.2023
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22:26 19.08.2023 (обновлено: 22:40 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/vstrecha-1891063668.html
Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном
Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном - РИА Новости, 19.08.2023
Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T22:26
2023-08-19T22:40
венгрия
виктор орбан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
в мире
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БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском хозяйстве и высшем образовании, а венгерские компании ищут возможности для расширения в России, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши."Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты. Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности", - приводит слова Хаваши агентство MTI.По словам пресс-секретаря, Орбан на встрече сказал, что Венгрия "старается сохранить сотрудничество в культуре, науке и высшем образовании", а также продолжает принимать студентов из Татарстана в рамках программы Stipendium Hungaricum.В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток.В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.
https://ria.ru/20230818/gaz-1890913113.html
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венгрия, виктор орбан, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), в мире
Венгрия, Виктор Орбан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), В мире
Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном

Орбан и Минниханов обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и образовании

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском хозяйстве и высшем образовании, а венгерские компании ищут возможности для расширения в России, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты. Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
По словам пресс-секретаря, Орбан на встрече сказал, что Венгрия "старается сохранить сотрудничество в культуре, науке и высшем образовании", а также продолжает принимать студентов из Татарстана в рамках программы Stipendium Hungaricum.
В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток.
В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.
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ВенгрияВиктор ОрбанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)В мире
 
 
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