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Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном

Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном - РИА Новости, 19.08.2023

Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T22:26

2023-08-19T22:26

2023-08-19T22:40

венгрия

виктор орбан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

в мире

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БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Венгрия готова продолжать сотрудничество с регионом в сельском хозяйстве и высшем образовании, а венгерские компании ищут возможности для расширения в России, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши."Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты. Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности", - приводит слова Хаваши агентство MTI.По словам пресс-секретаря, Орбан на встрече сказал, что Венгрия "старается сохранить сотрудничество в культуре, науке и высшем образовании", а также продолжает принимать студентов из Татарстана в рамках программы Stipendium Hungaricum.В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток.В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.

https://ria.ru/20230818/gaz-1890913113.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, виктор орбан, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), в мире