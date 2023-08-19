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Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023"

Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023" - РИА Новости, 19.08.2023

Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023"

В конгрессно-выставочном центре "Патриот" завершилась шестидневная работа научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023", в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:00

2023-08-19T17:32

форум "армия — 2023"

объединенная судостроительная корпорация

патриот

ростех

андрей ильницкий

россия

кубинка

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 19 авг - РИА Новости. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" завершилась шестидневная работа научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023", в рамках которой свыше 15 тысяч специалистов приняли участие в более чем 260 мероприятиях, сообщили в субботу в Минобороны России. "Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В 2023 году в рамках научно-деловой программы приняли участие 1023 доктора и 2132 кандидата наук. В этом году в качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств", - сообщили в ведомстве. В итоговом совещании выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, в заседании приняли участие заместитель председателя Военно-научного комитета ВС РФ генерал-майор Владислав Черкасов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Юрий Веселов, исполнительный директор АО "Международные конгрессы и выставки" Артур Байрамов. Активное участие в программе приняли главкоматы видов и командования родов войск, Главное военно-медицинское управление, Военный инновационный технополис "ЭРА", Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и другие. "Всего за время форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более 3 тысяч специалистов высшей квалификации", - добавили в Минобороны. Научно-деловая программа "Армии-2023" была призвана привлечь широкое научное и экспертное сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения, определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для перспективных и модернизации существующих вооружений, способствовать совершенствованию порядка и условий внедрения инноваций, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы военной техники. "В период проведения форума на базе гостиничного комплекса "ПСБ Патриот" прошла 11-я Московская конференция по международной безопасности. 18 августа впервые на территории Республики Беларусь состоялся 2-й Международный антифашистский конгресс. В Конгресс-центре КВЦ "Патриот" было проведено пленарное заседание с организацией видеоконференц-связи с основной площадкой конгресса", - отметили в ведомстве. Также мероприятия НДП прошли на площадках Главного выставочного комплекса, конгресс-центра, аэродрома Кубинка, Военного духовно-просветительского центра при Главном Храме Вооруженных сил, гостиницы "ПСБ", музея военно-строительного комплекса, Техцентра танкового музея, демопавильонах концерна "Калашников", госкорпорации "Ростех" и ОСК. Программа научно-деловых мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, беспилотная авиация, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника и другие. Дополнили научно-деловую программу серия деловых мероприятий военного иннограда, включающую в себя конференцию "Военный инновационный технополис "ЭРА". Кроме того, в рамках чемпионата "Дронбиатлон" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира". На мероприятии обсудили перспективы развития и применения беспилотников с учетом опыта спецоперации, а также совершенствования методик подготовки операторов дронов. В торжественной церемонии награждения лауреатов научно-деловой программы были вручены главные призы за лучшее мероприятие научно-деловой программы форума "Армия-2023", в их числе пять представителей от Минобороны России и внешних организаций. По итогам программы Главное управление инновационного развития Минобороны России издаст сборник докладов научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

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форум "армия — 2023", объединенная судостроительная корпорация, патриот, ростех, андрей ильницкий, россия, кубинка, безопасность, справки