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Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023" - РИА Новости, 19.08.2023
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17:00 19.08.2023 (обновлено: 17:32 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/uchastie-1891029759.html
Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023"
Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023" - РИА Новости, 19.08.2023
Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023"
В конгрессно-выставочном центре "Патриот" завершилась шестидневная работа научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023", в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:00
2023-08-19T17:32
форум "армия — 2023"
объединенная судостроительная корпорация
патриот
ростех
андрей ильницкий
россия
кубинка
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 19 авг - РИА Новости. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" завершилась шестидневная работа научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023", в рамках которой свыше 15 тысяч специалистов приняли участие в более чем 260 мероприятиях, сообщили в субботу в Минобороны России. "Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В 2023 году в рамках научно-деловой программы приняли участие 1023 доктора и 2132 кандидата наук. В этом году в качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств", - сообщили в ведомстве. В итоговом совещании выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, в заседании приняли участие заместитель председателя Военно-научного комитета ВС РФ генерал-майор Владислав Черкасов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Юрий Веселов, исполнительный директор АО "Международные конгрессы и выставки" Артур Байрамов. Активное участие в программе приняли главкоматы видов и командования родов войск, Главное военно-медицинское управление, Военный инновационный технополис "ЭРА", Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и другие. "Всего за время форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более 3 тысяч специалистов высшей квалификации", - добавили в Минобороны. Научно-деловая программа "Армии-2023" была призвана привлечь широкое научное и экспертное сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения, определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для перспективных и модернизации существующих вооружений, способствовать совершенствованию порядка и условий внедрения инноваций, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы военной техники. "В период проведения форума на базе гостиничного комплекса "ПСБ Патриот" прошла 11-я Московская конференция по международной безопасности. 18 августа впервые на территории Республики Беларусь состоялся 2-й Международный антифашистский конгресс. В Конгресс-центре КВЦ "Патриот" было проведено пленарное заседание с организацией видеоконференц-связи с основной площадкой конгресса", - отметили в ведомстве. Также мероприятия НДП прошли на площадках Главного выставочного комплекса, конгресс-центра, аэродрома Кубинка, Военного духовно-просветительского центра при Главном Храме Вооруженных сил, гостиницы "ПСБ", музея военно-строительного комплекса, Техцентра танкового музея, демопавильонах концерна "Калашников", госкорпорации "Ростех" и ОСК. Программа научно-деловых мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, беспилотная авиация, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника и другие. Дополнили научно-деловую программу серия деловых мероприятий военного иннограда, включающую в себя конференцию "Военный инновационный технополис "ЭРА". Кроме того, в рамках чемпионата "Дронбиатлон" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира". На мероприятии обсудили перспективы развития и применения беспилотников с учетом опыта спецоперации, а также совершенствования методик подготовки операторов дронов. В торжественной церемонии награждения лауреатов научно-деловой программы были вручены главные призы за лучшее мероприятие научно-деловой программы форума "Армия-2023", в их числе пять представителей от Минобороны России и внешних организаций. По итогам программы Главное управление инновационного развития Минобороны России издаст сборник докладов научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".
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форум "армия — 2023", объединенная судостроительная корпорация, патриот, ростех, андрей ильницкий, россия, кубинка, безопасность, справки
Форум "Армия — 2023", Объединенная судостроительная корпорация, Патриот, Ростех, Андрей Ильницкий, Россия, Кубинка, Безопасность, Справки
Более 15 тысяч человек приняли участие в форуме "Армия – 2023"

МО: более 15 тысяч человек приняли участие в мероприятиях форума "Армия – 2023"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
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КУБИНКА (Московская область), 19 авг - РИА Новости. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" завершилась шестидневная работа научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023", в рамках которой свыше 15 тысяч специалистов приняли участие в более чем 260 мероприятиях, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В 2023 году в рамках научно-деловой программы приняли участие 1023 доктора и 2132 кандидата наук. В этом году в качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств", - сообщили в ведомстве.
В итоговом совещании выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, в заседании приняли участие заместитель председателя Военно-научного комитета ВС РФ генерал-майор Владислав Черкасов, советник министра обороны Андрей Ильницкий, замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Юрий Веселов, исполнительный директор АО "Международные конгрессы и выставки" Артур Байрамов. Активное участие в программе приняли главкоматы видов и командования родов войск, Главное военно-медицинское управление, Военный инновационный технополис "ЭРА", Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и другие.
"Всего за время форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более 3 тысяч специалистов высшей квалификации", - добавили в Минобороны.
Научно-деловая программа "Армии-2023" была призвана привлечь широкое научное и экспертное сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработке предложений по направлениям их решения, определить приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для перспективных и модернизации существующих вооружений, способствовать совершенствованию порядка и условий внедрения инноваций, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы военной техники.
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"В период проведения форума на базе гостиничного комплекса "ПСБ Патриот" прошла 11-я Московская конференция по международной безопасности. 18 августа впервые на территории Республики Беларусь состоялся 2-й Международный антифашистский конгресс. В Конгресс-центре КВЦ "Патриот" было проведено пленарное заседание с организацией видеоконференц-связи с основной площадкой конгресса", - отметили в ведомстве.
Также мероприятия НДП прошли на площадках Главного выставочного комплекса, конгресс-центра, аэродрома Кубинка, Военного духовно-просветительского центра при Главном Храме Вооруженных сил, гостиницы "ПСБ", музея военно-строительного комплекса, Техцентра танкового музея, демопавильонах концерна "Калашников", госкорпорации "Ростех" и ОСК.
Программа научно-деловых мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, беспилотная авиация, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника и другие. Дополнили научно-деловую программу серия деловых мероприятий военного иннограда, включающую в себя конференцию "Военный инновационный технополис "ЭРА".
Кроме того, в рамках чемпионата "Дронбиатлон" состоялась конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира". На мероприятии обсудили перспективы развития и применения беспилотников с учетом опыта спецоперации, а также совершенствования методик подготовки операторов дронов.
В торжественной церемонии награждения лауреатов научно-деловой программы были вручены главные призы за лучшее мероприятие научно-деловой программы форума "Армия-2023", в их числе пять представителей от Минобороны России и внешних организаций. По итогам программы Главное управление инновационного развития Минобороны России издаст сборник докладов научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Форум "Армия — 2023"Объединенная судостроительная корпорацияПатриотРостехАндрей ИльницкийРоссияКубинкаБезопасностьСправки
 
 
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