https://ria.ru/20230819/turtsiya-1890985471.html

В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - РИА Новости, 19.08.2023

В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил CNN Türk, что Анкара и... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:05

2023-08-19T11:05

2023-08-19T11:05

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил CNN Türk, что Анкара и Москва ведут обсуждения. Турецкий телеканал A Haber сообщил ранее, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки". "В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его (Владимира Путина) снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются. Вы знаете, что в последнее время произошли некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности. Поэтому мы продолжаем работу в этот момент", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk о дате визита президента РФ.

https://ria.ru/20230802/vizit-1887768431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия