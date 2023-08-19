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В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - РИА Новости, 19.08.2023
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11:05 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/turtsiya-1890985471.html
В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию - РИА Новости, 19.08.2023
В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил CNN Türk, что Анкара и... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:05
2023-08-19T11:05
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил CNN Türk, что Анкара и Москва ведут обсуждения. Турецкий телеканал A Haber сообщил ранее, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки". "В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его (Владимира Путина) снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются. Вы знаете, что в последнее время произошли некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности. Поэтому мы продолжаем работу в этот момент", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk о дате визита президента РФ.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия
В Анкаре ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, отвечая на вопрос о дате визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил CNN Türk, что Анкара и Москва ведут обсуждения.
Турецкий телеканал A Haber сообщил ранее, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".
«
"В последнем телефонном разговоре наш президент пригласил его (Владимира Путина) снова. На данный момент работа продолжается. Но вы можете понять, что в связи с той ситуацией, в которой сейчас находится Россия, переговоры о графике и работе продолжаются. Вы знаете, что в последнее время произошли некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности. Поэтому мы продолжаем работу в этот момент", - сказал Кылыч, отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk о дате визита президента РФ.
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