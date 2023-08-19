Рейтинг@Mail.ru
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.08.2023 (обновлено: 17:54 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 19.08.2023
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:07
2023-08-19T17:54
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
теракт на крымском мосту
чп на крымском мосту
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822426545_0:429:721:835_1920x0_80_0_0_6259baf9b1224291411cca83ea0e45df.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время".&quot;Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников&quot;, — сказал Малюк.По его словам, идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года. При этом рассматривались разные варианты, но остановились на фуре со взрывчаткой."Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", — объяснил Малюк.Он добавил, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.&quot;Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне &lt;…&gt; Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!&quot; — заключил глава СБУ.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
https://ria.ru/20230722/ataki-1885664887.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822426545_0:402:721:943_1920x0_80_0_0_7c4cdf5ca0f77c8bfb5cce6df32303ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, в мире, теракт на крымском мосту, чп на крымском мосту, украина
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, В мире, Теракт на Крымском мосту, ЧП на Крымском мосту, Украина
Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Елена Иванова | Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту после взрыва фуры
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Елена Иванова
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время".
«

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал Малюк.

Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© AFP 2023

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2023
3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости Крым | Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2023
3 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8
По его словам, идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года. При этом рассматривались разные варианты, но остановились на фуре со взрывчаткой.
"Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", — объяснил Малюк.
Он добавил, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
12 октября 2022, 14:41
«

"Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне <…> Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!" — заключил глава СБУ.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.
Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева
22 июля, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВ миреТеракт на Крымском мостуЧП на Крымском мостуУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала