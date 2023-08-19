Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время"."Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал Малюк.По его словам, идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года. При этом рассматривались разные варианты, но остановились на фуре со взрывчаткой."Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", — объяснил Малюк.Он добавил, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров."Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне <…> Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!" — заключил глава СБУ.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пожар на Крымском мосту после взрыва фуры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время".
«
"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал Малюк.
По его словам, идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года. При этом рассматривались разные варианты, но остановились на фуре со взрывчаткой.
"Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", — объяснил Малюк.
Он добавил, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров.
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
12 октября 2022, 14:41
«
"Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне <…> Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!" — заключил глава СБУ.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.
Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент РоссииВладимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева
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