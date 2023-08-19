https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html

Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту

Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 19.08.2023

Глава СБУ рассказал о разработке первого теракта на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:07

2023-08-19T12:07

2023-08-19T17:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что лично разрабатывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Новое время"."Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал Малюк.По его словам, идею подорвать Крымский мост в СБУ вынашивали с весны 2022 года. При этом рассматривались разные варианты, но остановились на фуре со взрывчаткой."Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", — объяснил Малюк.Он добавил, что для теракта использовались накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники, обмотанные целлофановой пленкой так, чтобы скрыть содержимое груза от таможенных сканеров."Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне <…> Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!" — заключил глава СБУ.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры и водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба безопасности украины, в мире, теракт на крымском мосту, чп на крымском мосту, украина