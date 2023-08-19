https://ria.ru/20230819/sputnik-1891017581.html
Sputnik предложил развить общую платформу информагентств БРИКС
Sputnik предложил развить общую платформу информагентств БРИКС - РИА Новости, 19.08.2023
Sputnik предложил развить общую платформу информагентств БРИКС
Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:30
2023-08-19T15:30
2023-08-19T15:30
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дмитрий горностаев
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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. "На нашем последнем очном медиафоруме в Сан-Паулу в 2019 году агентство Sputnik предложило создать интегрированную онлайн платформу для обмена информационными лентами ведущих агентств стран БРИКС", - сказал он, выступая на медиафоруме в ЮАР. По словам Горностаева, первый этап уже реализован в сотрудничестве с ведущим агентством ЮАР - АНА, и с китайским мировым агентством Синьхуа, новости агентств присутствуют в редакционных терминалах друг друга. "Открыты к такому же обмену на двусторонней основе с новостными агентствами других стран. И готовы дальше развивать идею общей интегрированной информационной платформы для новостных агентств стран БРИКС. Мы должны общаться, говорить и слушать напрямую, без CNN и Би-би-си", - отметил он. По его словам, это очень важно, чтобы получать друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада" - Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов. Точно так же должно быть налажено взаимодействие и между СМИ всех стран БРИКС, заключил Горностаев.
https://ria.ru/20230810/sputnik-1889340993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, юар, дмитрий горностаев, брикс, миа "россия сегодня"
В мире, ЮАР, Дмитрий Горностаев, БРИКС, МИА "Россия сегодня"
Sputnik предложил развить общую платформу информагентств БРИКС
Горностаев: Sputnik предлагает развить общую платформу информагентств БРИКС
ЙОХАННЕСБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Sputnik предлагает развить общую платформу информационных агентств БРИКС, заявил на медиафоруме в ЮАР заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
«
"На нашем последнем очном медиафоруме в Сан-Паулу в 2019 году агентство Sputnik предложило создать интегрированную онлайн платформу для обмена информационными лентами ведущих агентств стран БРИКС", - сказал он, выступая на медиафоруме в ЮАР.
По словам Горностаева, первый этап уже реализован в сотрудничестве с ведущим агентством ЮАР - АНА, и с китайским мировым агентством Синьхуа, новости агентств присутствуют в редакционных терминалах друг друга.
«
"Открыты к такому же обмену на двусторонней основе с новостными агентствами других стран. И готовы дальше развивать идею общей интегрированной информационной платформы для новостных агентств стран БРИКС. Мы должны общаться, говорить и слушать напрямую, без CNN и Би-би-си", - отметил он.
По его словам, это очень важно, чтобы получать друг от друга проверенную и точную информацию, "не испорченную нарративами и фейками Запада" - Россия должна знать об Африке не из репортажей западных СМИ, а африканские страны - узнавать о том, что делает и думает Россия из сообщений российских журналистов. Точно так же должно быть налажено взаимодействие и между СМИ всех стран БРИКС, заключил Горностаев.
Sputnik укрепляет партнерство с Ираном