https://ria.ru/20230819/sputnik-1891004421.html

Замглавреда "России сегодня" рассказал о помощи Sputnik СМИ Африки

Замглавреда "России сегодня" рассказал о помощи Sputnik СМИ Африки - РИА Новости, 19.08.2023

Замглавреда "России сегодня" рассказал о помощи Sputnik СМИ Африки

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев рассказал о помощи агентства Sputnik в развитии СМИ в странах Африки, в том числе РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:34

2023-08-19T13:34

2023-08-19T13:34

в мире

кения

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гамбия

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миа "россия сегодня"

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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев рассказал о помощи агентства Sputnik в развитии СМИ в странах Африки, в том числе в подготовке журналистов различных специальностей. "Агентство Sputnik проводит уже несколько лет и продолжает развивать образовательную программу для журналистов из других стран. Она называется Sputnik Pro. Это полноценная подготовка журналистов различных специальностей, проведение семинаров по журналистке новостей, радиожурналистике, работе в интернете и соцсетях", - сказал он, выступая на медиафоруме БРИКС в ЮАР, который проходит в преддверии саммита БРИКС. По его словам, особое внимание медиагруппа придает развитию просветительского проекта SputnikPro на африканском направлении. "Так, с начала активной работы в 2021 году в было проведено 25 мастер-классов для молодых журналистов и студентов факультетов журналистики из Ботсваны, Бурунди, Гамбии, Ганы, ДРК, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Кении, Мали, Нигерии, Того, Эфиопии и ЮАР. Аудитория каждого мастер-класса в среднем составляет от 20 до 30 человек", - отметил Горностаев. Он добавил, что в 2022 году впервые прошла трехдневная очная сессия эксклюзивно для африканских молодых журналистов. В штаб-квартире медиагруппы, отметил замглавреда, побывали теле- и радиоведущие, корреспонденты, продюсеры из крупнейших африканских медиахолдингов из Кении, Эфиопии, Намибии, Уганды, Нигерии, Замбии, ЮАР, Ганы, Камеруна, Танзании, Туниса и Республики Конго – всего 15 человек. "В июле текущего года группа молодых африканских журналистов приехала в Москву в рамках долгосрочной программы SputnikPro, совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Россотрудничеством. В редакции прошли стажировку журналисты ведущих меда Ботсваны, Гамбии, Кении, Зимбабве, Камеруна, Республика Конго, ДРК, Сенегала, Эфиопии и ЮАР", - сказал Горностаев. В ходе форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит агентство Sputnik, подписала пять соглашений о сотрудничестве со СМИ африканских стран из Сенегала, Гамбии, Уганды, Кении и Мавритании, а всего на данный момент действуют 24 соглашения о сотрудничестве с ведущими медиа африканского континента, отметил он.

https://ria.ru/20230810/sputnik-1889340993.html

https://ria.ru/20230704/stazhirovka-1882188969.html

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886545618.html

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в мире, кения, юар, дмитрий горностаев, гамбия, брикс, миа "россия сегодня"