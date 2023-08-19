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Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов - РИА Новости, 19.08.2023
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16:47 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/roskomnadzor-1891027104.html
Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов
Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов - РИА Новости, 19.08.2023
Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов
Сюжет в видеоиграх не должен содержать в себе подмены исторических фактов, это сказывается на воспитании детей и молодежи, полагает заместитель руководителя... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:47
2023-08-19T16:47
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
форум "армия — 2023"
россия
общество
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КУБИНКА (Московская обл.) 19 авг - РИА Новости. Сюжет в видеоиграх не должен содержать в себе подмены исторических фактов, это сказывается на воспитании детей и молодежи, полагает заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов. "Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения, формирования полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры еще не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей", - сказал Логунов на форуме "Армия-2023". Он отметил, что Роскомнадзор принимает активное участие в работе по защите информационного пространства от деструктивного влияния. В таком случае одной из задач является создание надежных механизмов для созидательной политики, чтобы в России "появлялись свои игры, свои технологии доставки игрового контента". "Чтобы игры, которые появлялись на российском рынке, в первую очередь защищали нашу историю, не пропагандировали насилие, жестокость, воспитывали чувство патриотизма, воспитывали любовь к Родине, отечеству, воспитывали в людях любовь к ценностям, к тем ценностям, которые прописаны в указе президента о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей", - добавил Логунов. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), форум "армия — 2023", россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Форум "Армия — 2023", Россия, Общество
Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов

Логунов: в сюжетах видеоигр не должно быть подмены исторических фактов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.) 19 авг - РИА Новости. Сюжет в видеоиграх не должен содержать в себе подмены исторических фактов, это сказывается на воспитании детей и молодежи, полагает заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов.
"Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения, формирования полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры еще не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей", - сказал Логунов на форуме "Армия-2023".
Он отметил, что Роскомнадзор принимает активное участие в работе по защите информационного пространства от деструктивного влияния. В таком случае одной из задач является создание надежных механизмов для созидательной политики, чтобы в России "появлялись свои игры, свои технологии доставки игрового контента".
"Чтобы игры, которые появлялись на российском рынке, в первую очередь защищали нашу историю, не пропагандировали насилие, жестокость, воспитывали чувство патриотизма, воспитывали любовь к Родине, отечеству, воспитывали в людях любовь к ценностям, к тем ценностям, которые прописаны в указе президента о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей", - добавил Логунов.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Форум "Армия — 2023"РоссияОбщество
 
 
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