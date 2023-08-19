https://ria.ru/20230819/roskomnadzor-1891027104.html

Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов

Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов - РИА Новости, 19.08.2023

Роскомнадзор: в видеоиграх не должно быть подмены исторических фактов

Сюжет в видеоиграх не должен содержать в себе подмены исторических фактов, это сказывается на воспитании детей и молодежи, полагает заместитель руководителя... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:47

2023-08-19T16:47

2023-08-19T16:47

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

форум "армия — 2023"

россия

общество

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КУБИНКА (Московская обл.) 19 авг - РИА Новости. Сюжет в видеоиграх не должен содержать в себе подмены исторических фактов, это сказывается на воспитании детей и молодежи, полагает заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов. "Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения, формирования полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры еще не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей", - сказал Логунов на форуме "Армия-2023". Он отметил, что Роскомнадзор принимает активное участие в работе по защите информационного пространства от деструктивного влияния. В таком случае одной из задач является создание надежных механизмов для созидательной политики, чтобы в России "появлялись свои игры, свои технологии доставки игрового контента". "Чтобы игры, которые появлялись на российском рынке, в первую очередь защищали нашу историю, не пропагандировали насилие, жестокость, воспитывали чувство патриотизма, воспитывали любовь к Родине, отечеству, воспитывали в людях любовь к ценностям, к тем ценностям, которые прописаны в указе президента о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей", - добавил Логунов. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230819/videoigry-1891025851.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), форум "армия — 2023", россия, общество