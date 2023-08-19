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На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами

На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами - РИА Новости, 19.08.2023

На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами

Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенного, в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:52

2023-08-19T14:52

2023-08-19T14:52

новое оружие россии

безопасность

россия

кубинка

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенного, в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на научно-техническом форуме "Армия-2023", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Впервые общественности в качестве экспериментального образца презентована робототехническая система "Богомол-3С", обладающая стереозрением, и позволяющая комплексу с помощью сдвоенных объективов видеокамер воспринимать пространство трехмерно, а не двухмерно", - говорится в сообщении. Как пояснили в военном ведомстве, данный эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые с помощью искусственного интеллекта преобразуются в одно объемное. Отличительными особенностями "Богомола-3С" являются высокая проходимость, сниженное время приведения в готовность и большая зона доступности манипулятора. Благодаря ходовой части, состоящей из четырех гусениц, экспериментальный комплекс способен преодолевать лестничные марши, рвы, эскарпы и другие препятствия на своем пути в ночное время. "По замыслу разработчиков роботы данного семейства можно применять в подразделениях противодиверсионной борьбы", - рассказали в Минобороны. Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, кубинка, форум "армия — 2023"