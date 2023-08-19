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На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами - РИА Новости, 19.08.2023
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Новое оружие России
 
14:52 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/robot-1891014062.html
На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами
На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами - РИА Новости, 19.08.2023
На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами
Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенного, в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T14:52
2023-08-19T14:52
новое оружие россии
безопасность
россия
кубинка
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенного, в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на научно-техническом форуме "Армия-2023", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Впервые общественности в качестве экспериментального образца презентована робототехническая система "Богомол-3С", обладающая стереозрением, и позволяющая комплексу с помощью сдвоенных объективов видеокамер воспринимать пространство трехмерно, а не двухмерно", - говорится в сообщении. Как пояснили в военном ведомстве, данный эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые с помощью искусственного интеллекта преобразуются в одно объемное. Отличительными особенностями "Богомола-3С" являются высокая проходимость, сниженное время приведения в готовность и большая зона доступности манипулятора. Благодаря ходовой части, состоящей из четырех гусениц, экспериментальный комплекс способен преодолевать лестничные марши, рвы, эскарпы и другие препятствия на своем пути в ночное время. "По замыслу разработчиков роботы данного семейства можно применять в подразделениях противодиверсионной борьбы", - рассказали в Минобороны. Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
россия
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безопасность, россия, кубинка, форум "армия — 2023"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Кубинка, Форум "Армия — 2023"
На форуме "Армия" представили робота для борьбы с диверсантами

Робота со стереозрением "Богомол" для борьбы с диверсантами показали на "Армии"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С", предназначенного, в том числе для борьбы с диверсионными группами, впервые представили на научно-техническом форуме "Армия-2023", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Впервые общественности в качестве экспериментального образца презентована робототехническая система "Богомол-3С", обладающая стереозрением, и позволяющая комплексу с помощью сдвоенных объективов видеокамер воспринимать пространство трехмерно, а не двухмерно", - говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, данный эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые с помощью искусственного интеллекта преобразуются в одно объемное.
Отличительными особенностями "Богомола-3С" являются высокая проходимость, сниженное время приведения в готовность и большая зона доступности манипулятора. Благодаря ходовой части, состоящей из четырех гусениц, экспериментальный комплекс способен преодолевать лестничные марши, рвы, эскарпы и другие препятствия на своем пути в ночное время.
"По замыслу разработчиков роботы данного семейства можно применять в подразделениях противодиверсионной борьбы", - рассказали в Минобороны.
Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияКубинкаФорум "Армия — 2023"
 
 
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