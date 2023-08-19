Рейтинг@Mail.ru
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 19.08.2023 (обновлено: 17:46 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ritter-1891027441.html
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России - РИА Новости, 19.08.2023
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:48
2023-08-19T17:46
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
twitter
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине.В своем посте он написал, что Кремль "промыл мозги" тем, кто отказывается переводить деньги ВСУ."Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале "Звездный путь", а не эксперт по национальной безопасности", — отметил Риттер.Необходимо прислушиваться к голосу разума, добавил военный.В конце июля генеральный инспектор Госдепа опубликовал обзор, посвященный контролю за выделяемой Украине помощью. В документе подчеркивается, что коррумпированность киевских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США поддержки.
https://ria.ru/20230819/vsu-1891000799.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, twitter, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Twitter, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России

Экс-разведчик Риттер возмутился оскорблениями актера Такэя в адрес России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине.
В своем посте он написал, что Кремль "промыл мозги" тем, кто отказывается переводить деньги ВСУ.
«
"Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале "Звездный путь", а не эксперт по национальной безопасности", — отметил Риттер.
Необходимо прислушиваться к голосу разума, добавил военный.
В конце июля генеральный инспектор Госдепа опубликовал обзор, посвященный контролю за выделяемой Украине помощью. В документе подчеркивается, что коррумпированность киевских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США поддержки.
Командующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Генерал ВВС США рассказал, что у России "припасено" для ВСУ
Вчера, 13:03
 
В миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерTwitterГосударственный департамент СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала