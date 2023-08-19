https://ria.ru/20230819/ritter-1891027441.html

Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России

Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России - РИА Новости, 19.08.2023

Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T16:48

2023-08-19T16:48

2023-08-19T17:46

в мире

украина

россия

сша

скотт риттер

twitter

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине.В своем посте он написал, что Кремль "промыл мозги" тем, кто отказывается переводить деньги ВСУ."Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале "Звездный путь", а не эксперт по национальной безопасности", — отметил Риттер.Необходимо прислушиваться к голосу разума, добавил военный.В конце июля генеральный инспектор Госдепа опубликовал обзор, посвященный контролю за выделяемой Украине помощью. В документе подчеркивается, что коррумпированность киевских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США поддержки.

https://ria.ru/20230819/vsu-1891000799.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, twitter, государственный департамент сша, вооруженные силы украины