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Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России - РИА Новости, 19.08.2023
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:48
2023-08-19T16:48
2023-08-19T17:46
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя после его публикации в Twitter о финансовой помощи Украине.В своем посте он написал, что Кремль "промыл мозги" тем, кто отказывается переводить деньги ВСУ."Совет: когда Джордж Такэй высказывает мнение по вопросам геополитики — особенно по Украине — напоминайте себе, что он всего лишь актер, сыгравший лейтенанта Сулу в сериале "Звездный путь", а не эксперт по национальной безопасности", — отметил Риттер.Необходимо прислушиваться к голосу разума, добавил военный.В конце июля генеральный инспектор Госдепа опубликовал обзор, посвященный контролю за выделяемой Украине помощью. В документе подчеркивается, что коррумпированность киевских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США поддержки.
https://ria.ru/20230819/vsu-1891000799.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, twitter, государственный департамент сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Twitter, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины
Бывший американский разведчик пришел в ярость от оскорблений в адрес России
Экс-разведчик Риттер возмутился оскорблениями актера Такэя в адрес России