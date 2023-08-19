Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 19.08.2023 (обновлено: 15:54 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ptitsa-1890996855.html
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы - РИА Новости, 19.08.2023
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
Федеральная антимонопольная служба намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленных тремя крупнейшими производителями. Об... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:41
2023-08-19T15:54
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленных тремя крупнейшими производителями. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. &quot;Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты&quot;, — заявили в ФАС.Кроме того, служба выдала двум производителям предписания по результатам сделок на рынке. &quot;После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования&quot;, — добавили в ведомстве.По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5 процента, а в течение только одного июля — на 6,99 процента (до 197,85 рубля за килограмм). Окорочка подорожали на 4,74 процента с начала года и на 2,38 процента за июль (до 227,81 рубля). По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сейчас идет обычный сезонный рост, министерство ждет снижения цен на мясо уже в конце августа — начале сентября.
https://ria.ru/20230816/produkty-1890483352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ccb5fe51ad460db1f381b74654b1266e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы

ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мясо птицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленных тремя крупнейшими производителями. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
«

"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", — заявили в ФАС.

Кроме того, служба выдала двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.
«

"После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования", — добавили в ведомстве.

По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5 процента, а в течение только одного июля — на 6,99 процента (до 197,85 рубля за килограмм). Окорочка подорожали на 4,74 процента с начала года и на 2,38 процента за июль (до 227,81 рубля). По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сейчас идет обычный сезонный рост, министерство ждет снижения цен на мясо уже в конце августа — начале сентября.
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Росстат назвал продукты, которые подорожали за неделю в России
16 августа, 19:05
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала