https://ria.ru/20230819/ptitsa-1890996855.html
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы - РИА Новости, 19.08.2023
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
Федеральная антимонопольная служба намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленных тремя крупнейшими производителями. Об... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:41
2023-08-19T12:41
2023-08-19T15:54
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы, установленных тремя крупнейшими производителями. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. "Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", — заявили в ФАС.Кроме того, служба выдала двум производителям предписания по результатам сделок на рынке. "После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования", — добавили в ведомстве.По данным Росстата, с начала года и по июль средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5 процента, а в течение только одного июля — на 6,99 процента (до 197,85 рубля за килограмм). Окорочка подорожали на 4,74 процента с начала года и на 2,38 процента за июль (до 227,81 рубля). По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сейчас идет обычный сезонный рост, министерство ждет снижения цен на мясо уже в конце августа — начале сентября.
https://ria.ru/20230816/produkty-1890483352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит обоснованность цен на мясо птицы
ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы