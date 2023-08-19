https://ria.ru/20230819/proverka-1891051220.html

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале - РИА Новости, 19.08.2023

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале

Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T20:00

2023-08-19T20:00

2023-08-19T20:00

россия

происшествия

махачкала

игорь краснов

александр трембицкий

сергей меликов

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890129901_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_c7f711c702214011cea472c5eaea7e6a.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана, сообщил в субботу руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. "По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность",- приводит слова Трембицкого пресс-служба главы Дагестана. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. На следующий день после взрыва Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.

https://ria.ru/20230818/pravila-1890731114.html

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, махачкала, игорь краснов, александр трембицкий, сергей меликов, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на азс в махачкале