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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале - РИА Новости, 19.08.2023
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20:00 19.08.2023
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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале - РИА Новости, 19.08.2023
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале
Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана, сообщил в субботу руководитель... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T20:00
2023-08-19T20:00
россия
происшествия
махачкала
игорь краснов
александр трембицкий
сергей меликов
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана, сообщил в субботу руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. "По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность",- приводит слова Трембицкого пресс-служба главы Дагестана. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. На следующий день после взрыва Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.
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россия
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россия, происшествия, махачкала, игорь краснов, александр трембицкий, сергей меликов, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на азс в махачкале
Россия, Происшествия, Махачкала, Игорь Краснов, Александр Трембицкий, Сергей Меликов, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на АЗС в Махачкале
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана, сообщил в субботу руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.
"По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность",- приводит слова Трембицкого пресс-служба главы Дагестана.
Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.
На следующий день после взрыва Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь идет о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС
18 августа, 02:53
 
РоссияПроисшествияМахачкалаИгорь КрасновАлександр ТрембицкийСергей МеликовФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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