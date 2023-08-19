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Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку - РИА Новости, 19.08.2023
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09:45 19.08.2023 (обновлено: 09:47 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/prodovolstvie-1890976176.html
Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку
Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку - РИА Новости, 19.08.2023
Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку
Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T09:45
2023-08-19T09:47
россия
африка
турция
в мире
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать всё от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь", - сказал собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, африка, турция, в мире
Россия, Африка, Турция, В мире
Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку

Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в Африку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
«
"Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать всё от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь", - сказал собеседник агентства.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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