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Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку

Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку - РИА Новости, 19.08.2023

Источник: Анкара обсуждает с Москвой поставки продовольствия в Африку

Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T09:45

2023-08-19T09:45

2023-08-19T09:47

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать всё от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь", - сказал собеседник агентства. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

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африка

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россия, африка, турция, в мире