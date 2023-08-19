Американского журналиста шокировали откровения поляков о России и Украине
Журналист Делвин: поляки считают конфликт на Украине выгодной сделкой
© AP Photo / Czarek SokolowskiВаршава
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Варшава. Архивное фото
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Полякам выгодно столкновение России и Украины. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Делвин.
Американский журналист побывал в Польше и рассказал, как население страны относится к конфликту на Украине.
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"Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим "главным историческим врагом", как сказал мне один поляк, "польским оружием и украинскими жизнями", — рассказал Делвин.
По его словам, большинство местных жителей убеждены, что Львов "должен принадлежать" Польше.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши оккупировать Западную Украину.
В последнее время Польша начала активно наращивать вооружения. В 2022 году Варшава заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить 96 американских вертолетов Apache.
Министерство обороны Польши также закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретены тысяча танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.