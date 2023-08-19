https://ria.ru/20230819/polyaki-1890959791.html

Американского журналиста шокировали откровения поляков о России и Украине

Американского журналиста шокировали откровения поляков о России и Украине - РИА Новости, 19.08.2023

Американского журналиста шокировали откровения поляков о России и Украине

Полякам выгодно столкновение России и Украины. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Делвин. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:04

2023-08-19T03:04

2023-08-19T03:04

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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Полякам выгодно столкновение России и Украины. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Делвин.Американский журналист побывал в Польше и рассказал, как население страны относится к конфликту на Украине."Некоторые поляки сказали мне, что нынешний конфликт — выгодная сделка: они могут сражаться с Россией, своим "главным историческим врагом", как сказал мне один поляк, "польским оружием и украинскими жизнями", — рассказал Делвин.По его словам, большинство местных жителей убеждены, что Львов "должен принадлежать" Польше.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши оккупировать Западную Украину.В последнее время Польша начала активно наращивать вооружения. В 2022 году Варшава заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявлял, что Польша хочет купить 96 американских вертолетов Apache.Министерство обороны Польши также закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретены тысяча танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50.

https://ria.ru/20230819/udar-1890958223.html

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html

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Максим Горбачев

в мире, польша, украина, россия