https://ria.ru/20230819/pavodok-1891021721.html
Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье
Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье - РИА Новости, 19.08.2023
Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье
Вода стремительно уходит из трех подтопленных дождевым паводком сел Белогорского округа Приамурья, написал в своем телеграм-канале глава округа Денис Инюточкин. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T15:59
2023-08-19T15:59
2023-08-19T15:59
происшествия
заречный
возжаевка
белогорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Вода стремительно уходит из трех подтопленных дождевым паводком сел Белогорского округа Приамурья, написал в своем телеграм-канале глава округа Денис Инюточкин. Сильный ливень в ночь на субботу подтопил села Амурское, Заречное и Возжаевка. По данным МЧС региона, были подтоплены 25 частных жилых домов и 26 участков. Утром в пострадавшие сёла отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. Также на месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки. По оперативной информации МЧС, уровень воды в селе Амурское снизился на полтора метра, отступила на 15 метров. После осмотра подтопленной территории предварительные итоги подвели на совещании. "Пострадало 11 жилых домов в селах Амурское и Заречное, в воде продолжают оставаться 7 дворов и 36 приусадебных участков", - написал глава округа в своем телеграм-канале. В течение дня спасатели проводили подворовый обход, оказывали адресную помощь, собирали заявки на просушку домов. На территории села Заречное оперативная группа МЧС останется на ночь, спасатели расположились в здании школы. В селе Озеряне дорога перемыта в двух местах. Туда прибыл тяжелый экскаватор для ремонта глубоких промоин. Грейдер работает на поврежденных дорогах в Амурском. "Комиссия по оценке ущерба работает сегодня со всеми пострадавшими, к завтрашнему дню все акты будут готовы. Сейчас решаем вопрос, как организовать оформление документов на получение компенсационных выплат, не у всех жителей есть регистрация на портале госуслуг. Режим ЧС местного уровня, объявленный сегодня утром, сохраняется", - сообщил Инюточкин.
https://ria.ru/20230817/primore-1890529656.html
заречный
возжаевка
белогорск
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, заречный, возжаевка, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область
Происшествия, Заречный, Возжаевка, Белогорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Амурская область
Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье
Глава округа в Приамурье: вода уходит из подтопленных сел в Белогорском округе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости.
Вода стремительно уходит из трех подтопленных дождевым паводком сел Белогорского округа Приамурья, написал в своем телеграм-канале
глава округа Денис Инюточкин.
Сильный ливень в ночь на субботу подтопил села Амурское, Заречное
и Возжаевка
. По данным МЧС
региона, были подтоплены 25 частных жилых домов и 26 участков. Утром в пострадавшие сёла отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. Также на месте работали спасатели из Белогорска
и пожарные из Возжаевки.
По оперативной информации МЧС, уровень воды в селе Амурское снизился на полтора метра, отступила на 15 метров. После осмотра подтопленной территории предварительные итоги подвели на совещании.
"Пострадало 11 жилых домов в селах Амурское и Заречное, в воде продолжают оставаться 7 дворов и 36 приусадебных участков", - написал глава округа в своем телеграм-канале.
В течение дня спасатели проводили подворовый обход, оказывали адресную помощь, собирали заявки на просушку домов. На территории села Заречное оперативная группа МЧС останется на ночь, спасатели расположились в здании школы.
В селе Озеряне дорога перемыта в двух местах. Туда прибыл тяжелый экскаватор для ремонта глубоких промоин. Грейдер работает на поврежденных дорогах в Амурском.
"Комиссия по оценке ущерба работает сегодня со всеми пострадавшими, к завтрашнему дню все акты будут готовы. Сейчас решаем вопрос, как организовать оформление документов на получение компенсационных выплат, не у всех жителей есть регистрация на портале госуслуг. Режим ЧС местного уровня, объявленный сегодня утром, сохраняется", - сообщил Инюточкин.
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