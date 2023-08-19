https://ria.ru/20230819/pavodok-1891021721.html

Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье

Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье - РИА Новости, 19.08.2023

Глава округа заявил о снижении уровня воды в затопленных селах в Приамурье

Вода стремительно уходит из трех подтопленных дождевым паводком сел Белогорского округа Приамурья, написал в своем телеграм-канале глава округа Денис Инюточкин. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T15:59

2023-08-19T15:59

2023-08-19T15:59

происшествия

заречный

возжаевка

белогорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – РИА Новости. Вода стремительно уходит из трех подтопленных дождевым паводком сел Белогорского округа Приамурья, написал в своем телеграм-канале глава округа Денис Инюточкин. Сильный ливень в ночь на субботу подтопил села Амурское, Заречное и Возжаевка. По данным МЧС региона, были подтоплены 25 частных жилых домов и 26 участков. Утром в пострадавшие сёла отправилась аэромобильная группировка МЧС со спецтехникой. Также на месте работали спасатели из Белогорска и пожарные из Возжаевки. По оперативной информации МЧС, уровень воды в селе Амурское снизился на полтора метра, отступила на 15 метров. После осмотра подтопленной территории предварительные итоги подвели на совещании. "Пострадало 11 жилых домов в селах Амурское и Заречное, в воде продолжают оставаться 7 дворов и 36 приусадебных участков", - написал глава округа в своем телеграм-канале. В течение дня спасатели проводили подворовый обход, оказывали адресную помощь, собирали заявки на просушку домов. На территории села Заречное оперативная группа МЧС останется на ночь, спасатели расположились в здании школы. В селе Озеряне дорога перемыта в двух местах. Туда прибыл тяжелый экскаватор для ремонта глубоких промоин. Грейдер работает на поврежденных дорогах в Амурском. "Комиссия по оценке ущерба работает сегодня со всеми пострадавшими, к завтрашнему дню все акты будут готовы. Сейчас решаем вопрос, как организовать оформление документов на получение компенсационных выплат, не у всех жителей есть регистрация на портале госуслуг. Режим ЧС местного уровня, объявленный сегодня утром, сохраняется", - сообщил Инюточкин.

https://ria.ru/20230817/primore-1890529656.html

заречный

возжаевка

белогорск

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, заречный, возжаевка, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область