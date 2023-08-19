https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html

Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией

Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией - РИА Новости, 19.08.2023

Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с РФ, при которой несколько... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:16

2023-08-19T10:16

2023-08-19T10:16

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с РФ, при которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающего в России многолетний срок за шпионаж, и призвала американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге по специальному каналу.Ранее информацию о возможности подобной "сделке" сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Подобные спекуляции на тему возможных обменов "сидельцев" между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне. Видимо, для администрации США важны не человеческие судьбы конкретных людей, а зарабатывание политических очков", - заявила она РИА Новости.По словам Захаровой, "вместо нагнетания ненужной шумихи посоветовали бы американским властям озаботиться проблемами" и "неудовлетворительным состоянием" пенитенциарной системы самих США, где в местах лишения свободы заключенные подвергаются пыткам, унизительному и жесткому обращению со стороны тюремного персонала, им не оказывается медицинская помощь, не говоря уже об ужасных санитарно-гигиенических условиях содержания и скудном питании"."В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определенному президентами России и США в 2021 году", - подчеркнула она, добавив, что "именно благодаря такой "тихой дипломатии", уже состоялись обмены Константина Ярошенко и Виктора Бута на американских граждан Тревора Рида и Бриттни Грайнер соответственно".В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Он арестован. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

https://ria.ru/20230725/ranenie-1886260228.html

https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)