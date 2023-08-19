Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере
Министр обороны: Буркина-Фасо готовится к интервенции ЭКОВАС в Нигер
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
"Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер", — сказал он.
По словам министра, Буркина-Фасо даже готова выйти из ЭКОВАС, потому что считает нелогичной политику союза по отношению к Нигеру.
При этом Кулибали подчеркнул, что страны ЭКОВАС не имеют права воевать друг с другом.
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"Мы — часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией", — добавил он.
Министр отметил, ЭКОВАС располагает широкой сетью представительств в регионе, но его руководители часто игнорируют сообщения от специалистов на местах. Иначе бы они увидели признаки предстоящего конфликта и многого можно было бы избежать, уверен Кулибали.
Он назвал странной готовность ЭКОВАС вернуть прежнего главу Нигера, притом что сам союз должен приходить на помощь таким государствам в борьбе с терроризмом. Буркина-Фасо вместе с Мали выступает против любой агрессии в отношении Нигера, заключил министр.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.