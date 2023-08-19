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Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере - РИА Новости, 19.08.2023
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08:54 19.08.2023 (обновлено: 10:49 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/niger-1890970009.html
Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере
Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере - РИА Новости, 19.08.2023
Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере
Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T08:54
2023-08-19T10:49
в мире
буркина-фасо
нигер
мохамед базум
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. "Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер", — сказал он.По словам министра, Буркина-Фасо даже готова выйти из ЭКОВАС, потому что считает нелогичной политику союза по отношению к Нигеру.При этом Кулибали подчеркнул, что страны ЭКОВАС не имеют права воевать друг с другом."Мы — часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией", — добавил он.Министр отметил, ЭКОВАС располагает широкой сетью представительств в регионе, но его руководители часто игнорируют сообщения от специалистов на местах. Иначе бы они увидели признаки предстоящего конфликта и многого можно было бы избежать, уверен Кулибали.Он назвал странной готовность ЭКОВАС вернуть прежнего главу Нигера, притом что сам союз должен приходить на помощь таким государствам в борьбе с терроризмом. Буркина-Фасо вместе с Мали выступает против любой агрессии в отношении Нигера, заключил министр.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали &gt;&gt;
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
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в мире, буркина-фасо, нигер, мохамед базум, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Мохамед Базум, Экономическое сообщество стран Западной Африки
Буркина-Фасо готовится к тому, что ЭКОВАС начнет военную операцию в Нигере

Министр обороны: Буркина-Фасо готовится к интервенции ЭКОВАС в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС могут начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
"Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер", — сказал он.
По словам министра, Буркина-Фасо даже готова выйти из ЭКОВАС, потому что считает нелогичной политику союза по отношению к Нигеру.
При этом Кулибали подчеркнул, что страны ЭКОВАС не имеют права воевать друг с другом.
«
"Мы — часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией", — добавил он.
Министр отметил, ЭКОВАС располагает широкой сетью представительств в регионе, но его руководители часто игнорируют сообщения от специалистов на местах. Иначе бы они увидели признаки предстоящего конфликта и многого можно было бы избежать, уверен Кулибали.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Он назвал странной готовность ЭКОВАС вернуть прежнего главу Нигера, притом что сам союз должен приходить на помощь таким государствам в борьбе с терроризмом. Буркина-Фасо вместе с Мали выступает против любой агрессии в отношении Нигера, заключил министр.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Читайте полный текст интервью Кассума Кулибали >>
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В миреБуркина-ФасоНигерМохамед БазумЭкономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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