https://ria.ru/20230819/kulibali-1890948613.html

Кассум Кулибали: вертолеты из России отлично подходят для Буркина-Фасо

Кассум Кулибали: вертолеты из России отлично подходят для Буркина-Фасо - РИА Новости, 19.08.2023

Кассум Кулибали: вертолеты из России отлично подходят для Буркина-Фасо

Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС вторгнутся в соседний Нигер, где мятежники захватили власть и держат президента в заключении уже несколько... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T09:00

2023-08-19T09:00

2023-08-19T09:02

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Буркина-Фасо готовится к тому, что силы ЭКОВАС вторгнутся в соседний Нигер, где мятежники захватили власть и держат президента в заключении уже несколько недель, рассказал РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. В интервью корреспонденту агентства Алексею Меньшову на полях форума "Армия-2023" он объяснил, почему военное вмешательство в Нигер не поможет урегулировать конфликт и поделился впечатлениями о российском оружии.– Министерство обороны Нигера сообщило, что 17 нигерийских солдат были убиты недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вы можете подтвердить эту информацию? Что произошло? Был ли это приграничный бой?– Во-первых, хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить за приглашение участвовать в международном форуме по безопасности. От имени высшего руководства Буркина-Фасо и всего населения, хотел бы поблагодарить главу Российской Федерации, правительство и всех россиян за оказанную нам этим приглашением честь.Во-вторых, (отвечая на вопрос о столкновении на границе – ред.) – мы привыкли к подобным событиям, особенно к таким засадам. Такое часто происходит между нашими силами обороны и безопасности и террористическими группировками. Они постоянно пытаются совершать подобные действия. Мы же всегда стараемся реагировать, в меру наших возможностей. Они часто бывают в областях, где мы их не ожидаем или где нас немного, но мы пытаемся бороться. О том случае, который вы упомянули я слышал – высшее руководство Нигера занимается вопросом борьбы с терроризмом. Подобные случаи говорят о влиянии террористических групп, которые нападают на силы обороны, на жителей деревень, чтобы повлиять и на их моральное состояние, и на их жизни. Хотел бы выразить соболезнования и помолиться, чтобы погибшие люди и солдаты покоились с миром. Дай бог, чтобы у нас были необходимые средства, чтобы победить этих террористов.– Чем Буркина-Фасо может помочь Нигеру в военном плане в случае военной интервенции ЭКОВАС?– И Буркина-Фасо, и Нигер являются членами ЭКОВАС – Экономического сообщества западноафриканских государств. Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы – часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией. И особенно возмутительны попытки вновь установить режим, который был свергнут. Это довольно противоречиво. Это не первый случай в нашем регионе. У ЭКОВАС есть представительства в разных государствах. В Абудже (столица Нигерии – ред.) находится центр раннего предупреждения. Он должен предоставлять необходимую информацию о том, что происходит на местах. То есть ЭКОВАС осведомлен о происходящем. Говорю это, потому что сам там работал. Но часто возникает проблема: руководители, главы государств просто не принимают во внимание работу технических сотрудников. Если бы они не игнорировали сообщения от специалистов ЭКОВАС, они бы увидели признаки (предстоящего конфликта – ред.). И многого можно было бы избежать.Все осуждают переворот. Говорить, что нужно вмешаться, чтобы восстановить свергнутого главу государства в стране, которая находится под влиянием террористических атак, – это просто смешно. ЭКОВАС как раз должен приходить на помощь в борьбе с терроризмом. Напомню, что ЭКОВАС придерживается амбициозного плана по борьбе с терроризмом. К сожалению, он не был реализован из-за отсутствия финансирования.Странно, что вместо решения социальных проблем в Сообществе ЭКОВАС, государства этого объединения готовы напасть на солдат страны-члена просто потому, что хотят вернуть прежнего главу государства. Я не знаю, так ли это на самом деле. Все уже поняли, что ставки высоки, когда речь идет о международных планах и о действиях в отношении наших стран. Без сомнений, Буркина-Фасо солидарна с Мали и выступает против любой агрессии в адрес Нигера, поскольку у нас общая граница. Мы ведем войну против терроризма и обязаны продолжать ее вести.– Сотрудничаете ли вы с армией Нигера для разработки общего плана обороны на случай военной интервенции?– Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер. Мы даже готовы выйти из ЭКОВАС, потому что считаем нелогичным, что сообщество, которое так много сделало, и где мы все состоим, начинает применять ненужные ограничения в интересах отдельных лиц. Наоборот, мы считаем, что должны думать об интересах населения. Вот почему мы говорим об ЭКОВАС как об организации для народа.– Что в таком случае ждет силы ЭКОВАС? Партизанская война и народные протесты, если войска ЭКОВАС решат ступить на территорию этой страны?– Это уже случилось. На стадионе Сейни Кунче (в Нигере – ред.) прошел большой митинг, на который собралось большое количество людей. Население, особенно молодежь, поняло, что кто-то пытается ими манипулировать. Всегда есть попытки посеять среди нас смуту, и молодые люди это поняли. Сейчас молодежь очень осведомлена, всегда наготове. Они берут на себя ответственность противостоять любому нападению, даже готовы играть роль живого щита. Это очень важно, это дает нашим лидерам пищу для размышлений.– Можете уточнить, как ситуация в Нигере влияет на борьбу с террористами? Есть ли риск роста террористической активности?– Это очевидно. Так было с Ираком, потом с Сирией. Потом дошло и до Ливии. К сожалению, мы не сильно поддерживали ливийцев. И вот лидер Ливии был убит. Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной. Когда мы туда ездили, чувствовали себя комфортно. Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. Это то, что было невообразимо во времена Каддафи. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо. Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений. Но наш народ все понял. Наше население поддерживает закон об обороне и безопасности. Население стремится оградить себя от всех посягательств.– Есть ли риск боевых действий между силами Мали, Нигера, Буркина-Фасо и французскими войсками в Ниамее? Вы готовы к этому?– Все будет зависеть от ситуации на местах. Так или иначе, французские войска здесь. Американские тоже. Есть присутствие некоторых европейских стран. Но каждое государство должно вести себя ответственно. Мы видели, что Франция эвакуировала часть своих граждан, как они того хотели. Другие этого не сделали. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, те, кто находятся в Нигере и в столице Ниамее, видят, что происходит. Они – свидетели происходящего. Им виднее. Я верю, что страны, которые придерживаются демократии, диалога, действительно все поймут. Чтобы принимать мудрые решения, нужно владеть информацией. Можно объявить войну, но неизвестно, как ее можно будет остановить.– Оказывают ли ЭКОВАС или западные страны давление на Буркина-Фасо с целью изменить позицию страны по Нигеру?– Нет, это не так. С тех пор, как мы решили взять в свои руки суверенитет Буркина-Фасо, мы не можем находиться под чьим-либо давлением. Мы ясно говорим, что мы хотим сделать. Мы находим время, чтобы выслушать, получить объяснения, проанализировать, прежде чем принять какое-либо решение. И когда мы его принимаем, оно не случайное.– Совет Безопасности Африканского союза принял решение воздержаться от применения силы против новых властей Нигера. Как Буркина-Фасо оценивает этот шаг? Ожидаете ли вы подобного решения от ЭКОВАС?– Дай бог, если ЭКОВАС будет настолько мудр. Сначала нужно увидеть, что происходит. Если в стране переворот, будьте уверены, что население само выйдет вершить правосудие. Так произошло в Буркина-Фасо в 2015 году. Это как "арабская весна" – там были достаточно сильные главы государств. Никто и не думал, что они могут уйти, но после действий молодежи эти лидеры ушли. У нас это случилось в 2015 году, когда (военные, лояльные бывшему президенту Блезу Кампаоре – ред.) совершили переворот. Они пробыли у власти всего шесть дней, и под давлением населения и международных организаций покинули страну. Это был мудрый шаг. Это стоит принять к сведению. Нужно понимать, что происходит на самом деле. Люди не должны слушать заинтересованные стороны. Не стоит пренебрегать самостоятельным анализом ситуации. Нужно отличать манипуляции.Я считаю, что многие начали понимать попытки манипуляций, которые тут происходят. Хорошо, что Африканский союз понял послание народа Нигера. Никаких санкций быть не должно. Мы не должны пытаться наказать население. Нужно осудить все эти невообразимые санкции, принятые против Нигера. Те, кто у власти, — лишь крошечная часть страны. Нужно думать о людях, о том, за что они выступают. Уже сейчас есть единение между новой властью и значительной частью населения.– На саммите "Россия-Африка" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с вами проекты сотрудничества по безопасности в Западной Африке. Какие проекты сейчас реализуются в сфере обороны с Россией? Стоит ли ожидать появления российской военной базы в Буркина-Фасо?– Спасибо за этот вопрос и еще раз спасибо России за сотрудничество. Речь идет не о приглашении иностранных войск или создании баз. Не думаю, что это может решить проблему. Мы сами знаем, что на самом деле происходит на нашей земле. Но даже нам на местах (непросто – ред.), могу лишь привести в пример произошедшее в четверг, когда военнослужащие попали в засаду (на границе – ред.). Нам трудно позволить другим солдатам умирать за нас. Нам нужно получить необходимые средства, чтобы мы сами могли вести свою борьбу. Именно поэтому мы разработали концепцию "добровольцев для защиты Родины". Нас много критиковали за это, но мы поняли, что это лучше всего подходит для нас. Это то же самое население, которое страдает от атак террористов, которое просит обучить его для борьбы с ними, а не попытки правительства сформировать небольшие группы для борьбы с другими этносами.Эта концепция родилась из воли нашего народа. Мы сейчас воплощаем её в жизнь, улучшая её и разрабатывая юридические нормы, чтобы быть уверенными, что эти люди умеют обращаться с оружием и главное соблюдают права человека. Так что разговоры о военной базе не стоят на повестке дня. Речь идет о сотрудничестве, чтобы у нас самих были необходимые средства для ведения войны.– Какие конкретные совместные проекты Буркина-Фасо реализует с Россией?– У нас запланировано много всего, но это вопросы двустороннего сотрудничества. Не могу вам рассказать.– Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре заявлял, что Россия продает оружие Уагадугу без "ограничений" и "по хорошей" цене. Какое вооружение поставляется в вашу страну? Как бы вы оценили его эффективность в борьбе с терроризмом?– Спасибо русскому народу за значительный прогресс в военной технике. Участие в форуме "Армия-2023" позволило нам увидеть своими глазами развитие применяемого вооружения. Мы высоко это оценили. Что касается вооружения, которое мы применяем, то у нас есть желание найти еще лучше. Раньше любое купленное у России оборудование вызывало негатив, наши традиционные партнеры не были этому рады, все закупки должны были идти через них. Они должны были дать добро. Теперь, когда связи с Россией восстановлены, обмен будет идти напрямую. Именно поэтому мы здесь, чтобы попытаться улучшить наш арсенал.В любом случае, Буркина-Фасо – суверенная страна. Страна будет сотрудничать с тем, с кем она хочет, и покупать оборудование там, где она хочет. Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось.– Не могли бы вы уточнить, какое оружие получили в Буркина-Фасо?– Буркина-Фасо всегда использовала российское оружие, это общеизвестно. Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали. Мы наладили контакт. О деталях я вам сообщить не могу. Мы пытались изучить ситуацию с техническими специалистами и особенно с теми, кто находится на передовой, чтобы посмотреть, что нам это (новые поставки – ред.) может дать. Но в этом вопросе мы не категоричны. Мы должны сначала изучить, что мы можем сделать, чтобы подготовить людей к этим изменениям, чтобы вводить в обращение новое оружие.Главное, что сейчас у нас есть лучшие из возможных средств, эффективные и не требующие высоких затрат. И что важно – нам гарантировано послепродажное обслуживание. Сами поставки тоже важны, но главное — это послепродажное обслуживание, которое нам предоставляется. Именно так мы сможем лучше понять поведение новой техники в полевых условиях.– По сообщениям СМИ, на вооружении Буркина-Фасо стоит в основном бронетехника западного образца. Планирует ли Уагадугу приобрести российскую или советскую бронетехнику на фоне роста нестабильности в регионе?– Буркина-Фасо поставляет силам обороны и безопасности наиболее эффективные средства по минимальной цене. У нас есть много броневиков, которые были приобретены, в частности, потому, что мы были связаны с партнером, который навязывал нам что брать. Но теперь, когда у нас есть свобода выбора, мы сделаем наилучший.Какое именно оборудование, я вам не скажу, но заказы уже есть, это точно. Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении. Будьте уверены, у нас есть оборудование, купленное по хорошей цене, и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше.– Уагадугу уже располагает несколькими ударными и многоцелевыми вертолетами "Ми". Как вы оцениваете их эффективность? Хотели бы в Буркина-Фасо приобрести еще? Ведутся ли предметные дискуссии с холдингом "Вертолеты России"?– Многие миссий ООН чаще всего используют именно российские вертолеты. Почему? Потому что они надежны. Если есть проблемы с поставками, обслуживать их очень легко. И многие из африканских стран начинают двигаться в этом направлении. Есть и другие типы вертолетов, которые используются для VIP-персон, но это уже роскошь. Российские вертолеты сами по себе отлично подходят для нашей местности.

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https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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