https://ria.ru/20230819/niger-1890961144.html

В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну

В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну - РИА Новости, 19.08.2023

В Буркина-Фасо призвали членов ЭКОВАС не начинать войну

Государства-члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом, а сама мысль о междоусобице шокирует, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:49

2023-08-19T03:49

2023-08-19T03:49

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нигер

мали

абуджа

буркина-фасо

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Государства-члены ЭКОВАС не должны воевать друг с другом, а сама мысль о междоусобице шокирует, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. "Мы не имеем права воевать друг с другом. Мы - часть единого экономического союза. Даже сама мысль о том, что среди государств объединения кто-то хочет вести междоусобную войну, шокирует. Шокирует и то, что некоторые главы государств хотят вести войну с другими странами, прикрываясь демократией", - сказал Кулибали. Он отметил, ЭКОВАС располагает широкой сетью представительств в регионе, но его руководители часто игнорируют сообщения от специалистов на местах. "Если бы они не игнорировали сообщения от специалистов ЭКОВАС, они бы увидели признаки (предстоящего конфликта). И многого можно было бы избежать", - считает Кулибали. Он назвал странным готовность ЭКОВАС вернуть прежнего главу государства, притом что сам союз должен приходить на помощь таким государствам, как Нигер, в его борьбе с терроризмом. "Буркина-Фасо солидарна с Мали и выступает против любой агрессии в адрес Нигера, поскольку у нас общая граница. Мы ведем войну против терроризма и обязаны продолжать её вести", - сказал министр. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230819/niger-1890958967.html

нигер

мали

абуджа

буркина-фасо

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в мире, нигер, мали, абуджа, буркина-фасо