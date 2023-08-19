https://ria.ru/20230819/miting-1891069271.html

Десятки тысяч израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг

Десятки тысяч израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 19.08.2023

Десятки тысяч израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 33-й раз... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T23:42

2023-08-19T23:42

2023-08-19T23:42

в мире

тель-авив

израиль

нью-йорк (город)

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 33-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках локаций по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть более 100 тысяч человек, как и неделю назад. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. Скоординированная с полицией массовая акция на улице Каплан в Тель-Авиве началась с минуты молчания в память по двум израильтянам, отцу и сыну, которые погибли ранее в субботу в результате теракта в городе Хувара на Западном берегу. Организаторы протестной акции пригласили для выступления известную израильскую певицу Нету Барзилай, которая победила на конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Певица исполнила гимн страны перед многотысячной толпой демонстрантов. Среди спикеров сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве были исключительно женщины. Борьба за права женщин в Израиле стала сопутствующей темой антиправительственного митинга в свете нескольких недавних инцидентов в общественном транспорте в Израиле и на борту самолета Тель-Авив - Нью-Йорк, где якобы были нарушены права женщин со стороны ортодоксальных евреев. Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурила полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать борьбу, целью которой, по их словам, сохранить Израиль как свободное и демократическое государство. В ходе акции протеста активисты смогли ненадолго заблокировать движение по центральному шоссе Тель-Авива, которое расположено рядом с местом проведения субботних митингов. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.

https://ria.ru/20230723/izrail-1885756990.html

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в мире, тель-авив, израиль, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле