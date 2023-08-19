https://ria.ru/20230819/luna-1891041788.html
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости, 19.08.2023
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:33
2023-08-19T18:33
2023-08-19T19:06
роскосмос
наука
луна
луна-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888676170_0:75:2560:1515_1920x0_80_0_0_f32bbc940cccabbee498d2f7d5db1025.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", — говорится в заявлении.Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888676170_159:0:2436:1708_1920x0_80_0_0_1eb97821055660b328d9635892fffc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, луна, луна-25
Роскосмос, Наука, Луна, Луна-25
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
"Роскосмос" заявил о нештатной ситуации на борту станции "Луна-25"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости
. На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в "Роскосмосе"
.
"Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", — говорится в заявлении.
Ученые получили первые научные результаты с приборов станции "Луна-25"
Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны
, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное