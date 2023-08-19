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На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости, 19.08.2023
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Наука
 
18:33 19.08.2023 (обновлено: 19:06 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/luna-1891041788.html
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости, 19.08.2023
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:33
2023-08-19T19:06
роскосмос
наука
луна
луна-25
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", — говорится в заявлении.Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html
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роскосмос, луна, луна-25
Роскосмос, Наука, Луна, Луна-25
На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

"Роскосмос" заявил о нештатной ситуации на борту станции "Луна-25"

© Наталья Бережная / РоскосмосПодготовка к запуску "Луны-25" на космодроме "Восточный"
Подготовка к запуску Луны-25 на космодроме Восточный
© Наталья Бережная / Роскосмос
Подготовка к запуску "Луны-25" на космодроме "Восточный". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", — говорится в заявлении.
Фотография кратера Зееман, сделанная станцией Луна-25
Ученые получили первые научные результаты с приборов станции "Луна-25"
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Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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11 августа, 02:22
 
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