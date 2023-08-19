https://ria.ru/20230819/luna-1891041788.html

На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация - РИА Новости, 19.08.2023

На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация

На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T18:33

2023-08-19T18:33

2023-08-19T19:06

роскосмос

наука

луна

луна-25

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На борту станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами", — говорится в заявлении.Как уточнили в госкорпорации, сейчас специалисты группы управления проводят анализ ситуации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.

https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html

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роскосмос, луна, луна-25