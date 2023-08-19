https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html

Ученые получили первые научные результаты с приборов станции "Луна-25"

Ученые получили первые научные результаты с приборов станции "Луна-25" - РИА Новости, 19.08.2023

Ученые получили первые научные результаты с приборов станции "Луна-25"

Специалисты провели несколько включений приборов межпланетной станции "Луна-25" и получили первые научные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:34

2023-08-19T13:34

2023-08-19T14:17

космос - риа наука

луна

земля

роскосмос

российская академия наук

наука

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891003842_0:365:1280:1085_1920x0_80_0_0_c47336862b6135f1daa1e1983ef5cad4.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Специалисты провели несколько включений приборов межпланетной станции "Луна-25" и получили первые научные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". "Космический аппарат "Луна-25" продолжает полет по круговой орбите искусственного спутника Луны. Проведено несколько включений научной аппаратуры, созданной в ИКИ РАН", — говорится в заявлении.Как рассказали в госкорпорации, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал в энергетическом спектре гамма-лучей наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта. Кроме того, на орбите Луны впервые включили ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л. Он предназначен для изучения взаимодействия солнечного ветра и поверхности спутника Земли, а также состава реголита по выбитым из него вторичным ионам и нейтральным частицам. Полученные с помощью этого прибора данные позволили ученым выбрать оптимальный для него режим работы на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от десяти до трех тысяч электронвольт. "Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне", — пояснили в "Роскосмосе". Помимо этого, специалисты ИКИ и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) обработали два снимка поверхности Луны, сделанные 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л. Они также провели привязку к цифровой модели рельефа, что повысило точность знания орбиты, на которой находится аппарат. Отмечается, что на обеих фотографиях запечатлен уникальный кратер Зееман. Он находится на третьем месте в списке из двадцати самых глубоких кратеров южного полушария Луны. Зееман отличается необычным соотношением размеров: диаметр —около 190 километров, глубина — около восьми километров. Его образование ученые связывают с очень сильным ударом."Детальные фотографии показывают, что дно кратера испещрено более мелкими кратерами. Так бывает, если часть выброшенного при ударе вещества упала обратно и создала многочисленные мелкие выбоины", — сообщили в пресс-службе.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.

https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html

https://ria.ru/20230818/luna-1890732640.html

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, луна, земля, роскосмос, российская академия наук, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)