Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/kritika-1890961522.html
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России - РИА Новости, 19.08.2023
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T04:03
2023-08-19T04:03
в мире
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
германия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа."Поговорим об этом зимой", — написал Ike."Германия приближается к рецессии, а производство находится ниже стандартного уровня", — посетовал Leithenmueller."Ты разрушила европейскую экономику", — возмутился Mostly Peaceful Black Swan."Просто уйди в отставку!" — заявил Michael SCP."Тем временем Германия сжигает уголь", — отметил Demetrio.Ранее появилась информация, что европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90 процентов.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами.
https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html
https://ria.ru/20230818/gaz-1890929469.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, германия, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Германия, Еврокомиссия

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа.
«
"Поговорим об этом зимой", — написал Ike.
"Германия приближается к рецессии, а производство находится ниже стандартного уровня", — посетовал Leithenmueller.
"Ты разрушила европейскую экономику", — возмутился Mostly Peaceful Black Swan.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Решение за Россией: Украина с Европой приготовились остаться без газа
3 июля, 08:00
"Просто уйди в отставку!" — заявил Michael SCP.
"Тем временем Германия сжигает уголь", — отметил Demetrio.
Ранее появилась информация, что европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90 процентов.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Цены на газ в Европе выросли на 2 процента
Вчера, 19:55
 
В миреЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссияГерманияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала