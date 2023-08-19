https://ria.ru/20230819/kritika-1890961522.html

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России - РИА Новости, 19.08.2023

Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T04:03

2023-08-19T04:03

2023-08-19T04:03

в мире

евросоюз

урсула фон дер ляйен

россия

германия

еврокомиссия

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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС отвыкает от российского газа."Поговорим об этом зимой", — написал Ike."Германия приближается к рецессии, а производство находится ниже стандартного уровня", — посетовал Leithenmueller."Ты разрушила европейскую экономику", — возмутился Mostly Peaceful Black Swan."Просто уйди в отставку!" — заявил Michael SCP."Тем временем Германия сжигает уголь", — отметил Demetrio.Ранее появилась информация, что европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90 процентов.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами.

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

https://ria.ru/20230818/gaz-1890929469.html

россия

германия

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Максим Горбачев

в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, германия, еврокомиссия