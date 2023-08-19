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Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников - РИА Новости, 19.08.2023
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22:21 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/kirienko-1891063408.html
Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников
Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников - РИА Новости, 19.08.2023
Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников
Очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T22:21
2023-08-19T22:21
общество
россия
воронежская область
сергей кириенко
донбасс
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко обратился к участникам федерального форума Молодежного крыла Народного фронта "Рубеж", который прошел в Воронежской области. "Тренировки, которые вы сейчас проходили, пригодятся для спасения жизней людей, и для еще одной важной вещи. Для нас очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую, военно-техническую подготовку школьников", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Народного фронта. По словам первого заместителя руководителя администрации президента, отработанный опыт нужно интегрировать в военно-спортивные мероприятия "Зарница" и передать школьникам. "Первая "Зарница" прошла в июле, в сентябре состоится большая общероссийская "Зарница". Я хотел бы попросить и ребят из батальонов Донбасса, и представителей молодежного крыла Народного фронта максимально тот опыт, который вы сейчас отрабатывали, передать школьникам", - сказал Кириенко.
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россия
воронежская область
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общество, россия, воронежская область, сергей кириенко, донбасс
Общество, Россия, Воронежская область, Сергей Кириенко, Донбасс
Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников

Кириенко: важно восстановить военно-патриотическую подготовку школьников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко обратился к участникам федерального форума Молодежного крыла Народного фронта "Рубеж", который прошел в Воронежской области.
"Тренировки, которые вы сейчас проходили, пригодятся для спасения жизней людей, и для еще одной важной вещи. Для нас очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую, военно-техническую подготовку школьников", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Народного фронта.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента, отработанный опыт нужно интегрировать в военно-спортивные мероприятия "Зарница" и передать школьникам.
"Первая "Зарница" прошла в июле, в сентябре состоится большая общероссийская "Зарница". Я хотел бы попросить и ребят из батальонов Донбасса, и представителей молодежного крыла Народного фронта максимально тот опыт, который вы сейчас отрабатывали, передать школьникам", - сказал Кириенко.
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