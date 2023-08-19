https://ria.ru/20230819/kirienko-1891063408.html

Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников

Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников - РИА Новости, 19.08.2023

Кириенко заявил о необходимости восстановить военную подготовку школьников

Очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T22:21

2023-08-19T22:21

2023-08-19T22:21

общество

россия

воронежская область

сергей кириенко

донбасс

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко обратился к участникам федерального форума Молодежного крыла Народного фронта "Рубеж", который прошел в Воронежской области. "Тренировки, которые вы сейчас проходили, пригодятся для спасения жизней людей, и для еще одной важной вещи. Для нас очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую, военно-техническую подготовку школьников", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Народного фронта. По словам первого заместителя руководителя администрации президента, отработанный опыт нужно интегрировать в военно-спортивные мероприятия "Зарница" и передать школьникам. "Первая "Зарница" прошла в июле, в сентябре состоится большая общероссийская "Зарница". Я хотел бы попросить и ребят из батальонов Донбасса, и представителей молодежного крыла Народного фронта максимально тот опыт, который вы сейчас отрабатывали, передать школьникам", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20230708/sila-1882998450.html

россия

воронежская область

донбасс

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общество, россия, воронежская область, сергей кириенко, донбасс