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Посетителям форума "Армия" показали реконструкцию боя на Курской дуге

Посетителям форума "Армия" показали реконструкцию боя на Курской дуге - РИА Новости, 19.08.2023

Посетителям форума "Армия" показали реконструкцию боя на Курской дуге

Посетителям форума "Армия-2023" показали масштабную историческую реконструкцию одного из боев за Курскую дугу в музее "Поле Победы", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:35

2023-08-19T17:35

2023-08-19T19:31

россия

прохоровка

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посетителям форума "Армия-2023" показали масштабную историческую реконструкцию одного из боев за Курскую дугу в музее "Поле Победы", сообщили в Минобороны РФ. "Посетителям МВТФ "Армия-2023" предоставилась возможность стать зрителями масштабной исторической реконструкции боя в музейном комплексе под открытым небом "Поле Победы", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в представлении участвовала историческая техника и авиация. "Особой реалистичности" добавляли шумовые и пиротехнические эффекты. Курская битва, длившаяся 50 дней, стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. В ожесточенной битве сошлись свыше двух миллионов человек, имевших на вооружении более 7 тысяч танков и самоходных орудий, около 5 тысяч самолетов, почти 30 тысяч орудий и минометов. Победа советских войск в Курской битве, одержанная 23 августа 1943 года, лишила немцев возможности наступать, дальше враг только оставлял свои позиции. Потери противника составили 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Красная Армия потеряла почти 254 тысячи своих бойцов. За подвиги во время Курской битвы звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тысяч человек награждены орденами и медалями. Поле боя величайшего в истории танкового сражения под Прохоровкой стало третьим полем воинской слава России вместе с Куликовым и Бородинским полем.

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россия, прохоровка, форум "армия — 2023"