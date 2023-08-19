https://ria.ru/20230819/borrel-1891002500.html

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о России

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023

В Госдуме прокомментировали слова Борреля о России

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя РИА Новости слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, называвшего РФ "экономическим карликом", заявил, что у Борреля... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T13:18

2023-08-19T13:18

2023-08-19T13:18

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя РИА Новости слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, называвшего РФ "экономическим карликом", заявил, что у Борреля плохо с логическим мышлением, а такие заявления делаются от бессилия и являются "явным пресмыканием" перед Китаем. Ранее Боррель заявил в интервью испанской газете Pais, что Россия - "экономический карлик", а Китай - настоящий геополитический игрок. "Это заявление очередной раз подтверждает, что у Борреля очень плохо с образным и логическим мышлением. Назвать так нашу страну, которая успешно справляется с тем количеством санкций, который Запад обрушил на нее, – это все происходит от бессилия и стремления выдать желаемое за действительное", - сказал он. По словам депутата, экономическая стратегия России позволяет успешно справляться с последствиями западных санкций и выстраивать новые цепочки экономического сотрудничества, что видит весь мир. "Если в воспаленном воображении Борреля Россия видится именно так, то как же можно тогда назвать Европу, страдающую от введения собственных ограничений против нашей страны?" - отметил парламентарий. Как отметил депутат, возвеличивать одну страну за счет уничижительных высказываний по отношению к другой – "низко и недостойно". "Боррель напрасно думает, что его словесные пируэты позволят ему набрать очки перед Китаем, потому что столь явное пресмыкание имеет лишь обратный эффект", - заключил он. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230819/borrel-1890995089.html

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россия, китай, европа, жозеп боррель, дмитрий белик, госдума рф, в мире