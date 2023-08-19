https://ria.ru/20230819/borrel-1890995089.html

В Совфеде ответили на слова Борреля о России

В Совфеде ответили на слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023

В Совфеде ответили на слова Борреля о России

Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил в Telegram-канале председатель международного комитета... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T12:21

2023-08-19T12:21

2023-08-19T12:21

россия

григорий карасин

жозеп боррель

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил в Telegram-канале председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова еврочиновника о России, которого он назвал интеллектуальным пигмеем. "Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой", - написал сенатор. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, "вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", отметил Карасин. "Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", - заключил Карасин.

https://ria.ru/20230803/borrel-1887910972.html

россия

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россия, григорий карасин, жозеп боррель, совет федерации рф