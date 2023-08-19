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В Совфеде ответили на слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023
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12:21 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/borrel-1890995089.html
В Совфеде ответили на слова Борреля о России
В Совфеде ответили на слова Борреля о России - РИА Новости, 19.08.2023
В Совфеде ответили на слова Борреля о России
Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил в Telegram-канале председатель международного комитета... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T12:21
2023-08-19T12:21
россия
григорий карасин
жозеп боррель
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил в Telegram-канале председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова еврочиновника о России, которого он назвал интеллектуальным пигмеем. "Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой", - написал сенатор. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, "вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", отметил Карасин. "Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", - заключил Карасин.
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россия, григорий карасин, жозеп боррель, совет федерации рф
Россия, Григорий Карасин, Жозеп Боррель, Совет Федерации РФ
В Совфеде ответили на слова Борреля о России

Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Стремление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато, заявил в Telegram-канале председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя слова еврочиновника о России, которого он назвал интеллектуальным пигмеем.
«
"Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой", - написал сенатор.
Не ввязываясь в бессмысленную полемику, "вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей", отметил Карасин.
«
"Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", - заключил Карасин.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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