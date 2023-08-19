https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках - РИА Новости, 19.08.2023
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках
Нехватка бензина на заправках в Волгограде возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе, сообщили РИА Новости в комитете промышленной... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:56
2023-08-19T17:56
2023-08-19T17:59
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Нехватка бензина на заправках в Волгограде возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе, сообщили РИА Новости в комитете промышленной политике, торговли и топливно-энергетического топлива (облопромторга и ТЭК) Волгоградской области. Ранее издание v1.ru сообщило, что жители Волгограда стали жаловаться, что на некоторых АЗС нет бензина марок А-92 и А-95. "В связи с ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса в регионе происходит перераспределение поставок бензина на АЗС. Для урегулирования ситуации в максимально короткие сроки, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе", - сообщили в комитете. Что касается заправок "ЛУКОЙЛ", по информации ведомства, они обеспечиваются топливом с Волгоградской нефтебазы, куда поступает бензин с местного нефтеперерабатывающего завода. По данным комитета, и завод, и нефтебаза работают в штатном режиме, компания ООО "Лукойл-Юг Нефтепродукт" увеличила количество бензовозов для покрытия дефицита. Ранее сообщалось, что в соседней Калмыкии также наблюдались перебои с поставками бензина из-за ремонта на нефтеперерабатывающем предприятии, власти республики обратились к компании "ЛУКОЙЛ" с просьбой об увеличении поставок.
https://ria.ru/20230731/benzin-1886336277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, волгоградская область, общество, бензин
Волгоград, Волгоградская область, Общество, Бензин
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на АЗС ремонтом на заводе
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Нехватка бензина на заправках в Волгограде возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе, сообщили РИА Новости в комитете промышленной политике, торговли и топливно-энергетического топлива (облопромторга и ТЭК) Волгоградской области.
Ранее издание v1.ru сообщило, что жители Волгограда стали жаловаться, что на некоторых АЗС нет бензина марок А-92 и А-95.
«
"В связи с ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса в регионе происходит перераспределение поставок бензина на АЗС. Для урегулирования ситуации в максимально короткие сроки, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе", - сообщили в комитете.
Что касается заправок "ЛУКОЙЛ", по информации ведомства, они обеспечиваются топливом с Волгоградской нефтебазы, куда поступает бензин с местного нефтеперерабатывающего завода. По данным комитета, и завод, и нефтебаза работают в штатном режиме, компания ООО "Лукойл-Юг Нефтепродукт" увеличила количество бензовозов для покрытия дефицита.
Ранее сообщалось, что в соседней Калмыкии также наблюдались перебои с поставками бензина из-за ремонта на нефтеперерабатывающем предприятии, власти республики обратились к компании "ЛУКОЙЛ" с просьбой об увеличении поставок.
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