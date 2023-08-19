https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html

Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках

Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках - РИА Новости, 19.08.2023

Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках

Нехватка бензина на заправках в Волгограде возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе, сообщили РИА Новости в комитете промышленной... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:56

2023-08-19T17:56

2023-08-19T17:59

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волгоградская область

общество

бензин

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ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Нехватка бензина на заправках в Волгограде возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе, сообщили РИА Новости в комитете промышленной политике, торговли и топливно-энергетического топлива (облопромторга и ТЭК) Волгоградской области. Ранее издание v1.ru сообщило, что жители Волгограда стали жаловаться, что на некоторых АЗС нет бензина марок А-92 и А-95. "В связи с ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса в регионе происходит перераспределение поставок бензина на АЗС. Для урегулирования ситуации в максимально короткие сроки, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе", - сообщили в комитете. Что касается заправок "ЛУКОЙЛ", по информации ведомства, они обеспечиваются топливом с Волгоградской нефтебазы, куда поступает бензин с местного нефтеперерабатывающего завода. По данным комитета, и завод, и нефтебаза работают в штатном режиме, компания ООО "Лукойл-Юг Нефтепродукт" увеличила количество бензовозов для покрытия дефицита. Ранее сообщалось, что в соседней Калмыкии также наблюдались перебои с поставками бензина из-за ремонта на нефтеперерабатывающем предприятии, власти республики обратились к компании "ЛУКОЙЛ" с просьбой об увеличении поставок.

https://ria.ru/20230731/benzin-1886336277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, волгоградская область, общество, бензин