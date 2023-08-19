https://ria.ru/20230819/beglov-1891012990.html

Беглов встретился с детьми из Мариуполя, приехавшими на отдых

Беглов встретился с детьми из Мариуполя, приехавшими на отдых - РИА Новости, 19.08.2023

Беглов встретился с детьми из Мариуполя, приехавшими на отдых

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу с детьми и педагогами из Мариуполя, которые отдыхают в лагере "Дружных", сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T14:42

2023-08-19T14:42

2023-08-19T14:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу с детьми и педагогами из Мариуполя, которые отдыхают в лагере "Дружных", сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. В лагере "Дружных" завершается заключительная в этом году летняя смена для детей из Мариуполя. С 11 по 24 августа в лагере отдыхают 400 детей. С ними приехали 20 педагогов. "Губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский встретились сегодня с детьми и педагогами из Мариуполя, которые отдыхают в лагере "Дружных" в поселке Молодежное", - говорится в сообщении. Беглов напомнил, что год назад Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. "Наши строители сейчас вместе восстанавливают Мариуполь. А для ребят уже второй год мы организуем отдых в лагере "Дружных". Мы - одна большая дружная страна. Очень рады, что вы к нам приезжаете. Ждем на осенние, зимние и весенние каникулы", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что выпускники из Мариуполя уже поступили в петербургские вузы. "Когда вы закончите школу, приезжайте к нам учиться. Ваши энергия и талант нужны России и Мариуполю", - сказал губернатор. Он отметил, что петербургские строители продолжают работы по восстановлению Мариуполя. К настоящему времени сданы 32 объекта, в том числе четыре школы, три детских сада, две поликлиники, онкологический диспансер, десять жилых зданий, четыре общежития, два парка, спортивный комплекс, памятник Александру Невскому, фонтан, пожарная часть. Возобновлено трамвайное движение. В этом году планируется ввести центр детского и юношеского творчества, один детский сад, корпус детской хирургии, два банно-оздоровительных комплекса, гостиницу, детские и спортивные площадки, две пожарных части, три МФЦ и другие объекты. Сообщается, что педагоги в субботу высадили деревья на "Аллее дружбы" на территории лагеря. Первыми сосновые кедры на ней высадили учителя третьей смены. По словам Беглова, эта традиция станет символом добрых отношений и поддержки. Губернатор в беседе с педагогами из Мариуполя сообщил, что Петербург подготовил подарки для всех мариупольских первоклассников - рюкзаки со школьными принадлежностями. В школы, отремонтированные петербургскими строителями, город направит комплекты учебников. В этих образовательных учреждениях будут внедряться стандарты работы петербургских школ, в том числе будут создаваться лаборатории для профессиональной подготовки ребят. Организаторами пятой смены в лагере "Дружных" стали гимназия №171 и школа №174 имени И.К. Белецкого. Для педагогов Академией постдипломного педагогического образования проведено обучение по образовательным стандартам РФ. Для детей и взрослых организованы медицинский осмотр и психолого-педагогическое сопровождение. Ребята побывали на экскурсиях. Для них были организованы интерактивные занятия - "Умные каникулы". Профоринтационные мероприятия провели преподаватели петербургских вузов. Состоялись встречи с Героем России, шестикратной олимпийской чемпионкой Любовью Егоровой, победителями Кубка Мира по аэробике Анастасией Зюбиной и Еленой Ивановой, артистами Александром Устюговым, Стасей Милославской, Аглаей Шиловской, Юрием Насоновым, артистами Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Ребята также посетили интерактивную площадку Петербургского метрополитена "Метролэнд" в Рощино, где познакомились с историй метро, техникой и профессиями, востребованными в Петербурге. В лагере работают мастерские: "Мягкая игрушка", "Технология ИЗО", "Медиацентр", "Пресс-десант", проводятся спортивные мероприятия. Для детей приобретены спортивные костюмы, футболки, бейсболки, кроссовки. Каждый ребенок получил подарок - сумку-мешок, термокружку, блокнот, набор разноцветных ручек и мягкую игрушку. Ранее сообщалось, что всего в Петербурге эти летом отдохнут 2,5 тысячи детей из Мариуполя, а также из других городов и районов Донецкой народной республики. Организовано пять смен по 14 дней каждая.

https://ria.ru/20230814/knigi-1890003314.html

https://ria.ru/20230813/mariupol-1889777222.html

https://ria.ru/20230812/psb-1889736507.html

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Екатерина Зайцева

санкт-петербург, россия, мариуполь, александр беглов, любовь егорова, общество