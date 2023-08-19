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В Буркина-Фасо не планируют создавать российскую военную базу

В Буркина-Фасо не планируют создавать российскую военную базу - РИА Новости, 19.08.2023

В Буркина-Фасо не планируют создавать российскую военную базу

Речи о создании военной базы РФ в Буркина-Фасо не идет, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T07:19

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Речи о создании военной базы РФ в Буркина-Фасо не идет, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали. "Речь идет не о приглашении иностранных войск или создании баз. Не думаю, что это может решить проблему (терроризма - ред). Мы сами знаем, что на самом деле происходит на нашей земле", - сказал Кулибали, отвечая на вопрос о возможности открытия военной базы РФ в Буркина-Фасо. Он подчеркнул, что страна должна получить необходимые средства, чтобы самостоятельно вести боевые действия. "Нам трудно позволить другим солдатам умирать за нас. Нам нужно получить необходимые средства, чтобы мы сами могли вести свою борьбу", - отметил министр. Он также рассказал о новой концепции "добровольцев для защиты Родины". Она подразумевает формирование небольших групп из населения для борьбы с террористами. "Эта концепция родилась из воли нашего народа. Мы сейчас воплощаем ее в жизнь, улучшая ее и разрабатывая юридические нормы, чтобы быть уверенными, что эти люди умеют обращаться с оружием и главное - соблюдают права человека", - сказал Кулибали.

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