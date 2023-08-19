https://ria.ru/20230819/bayden-1890986225.html

Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США

Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США - РИА Новости, 19.08.2023

Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США

CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:12

2023-08-19T11:12

2023-08-19T14:01

в мире

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение.Тем не менее американцы поддержали первоначальную версию."Оставьте этот твит как превью к 2024 году (президентским выборам в США. — Прим. ред.)", — предложил пользователь."Тут нет ошибки, это твит из будущего", — пошутил второй."Наконец-то написали правду", — поддержал третий."Я так обрадовалась!" — призналась еще одна читательница."Нет, все было верно написано", — заключили участники дискуссии.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022-го о вступлении в борьбу за президентское кресло заявил Дональд Трамп. В апреле Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html

https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html

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в мире, сша, джо байден, twitter