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Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США - РИА Новости, 19.08.2023
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11:12 19.08.2023 (обновлено: 14:01 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/bayden-1890986225.html
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США - РИА Новости, 19.08.2023
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США
CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:12
2023-08-19T14:01
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение.Тем не менее американцы поддержали первоначальную версию."Оставьте этот твит как превью к 2024 году (президентским выборам в США. — Прим. ред.)", — предложил пользователь."Тут нет ошибки, это твит из будущего", — пошутил второй."Наконец-то написали правду", — поддержал третий."Я так обрадовалась!" — призналась еще одна читательница."Нет, все было верно написано", — заключили участники дискуссии.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022-го о вступлении в борьбу за президентское кресло заявил Дональд Трамп. В апреле Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США

CBS News по ошибке назвал Байдена бывшим президентом США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение.
Тем не менее американцы поддержали первоначальную версию.
"Оставьте этот твит как превью к 2024 году (президентским выборам в США. — Прим. ред.)", — предложил пользователь.
"Тут нет ошибки, это твит из будущего", — пошутил второй.
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"Наконец-то написали правду", — поддержал третий.
"Я так обрадовалась!" — призналась еще одна читательница.
"Нет, все было верно написано", — заключили участники дискуссии.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022-го о вступлении в борьбу за президентское кресло заявил Дональд Трамп. В апреле Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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