https://ria.ru/20230819/bayden-1890986225.html
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США - РИА Новости, 19.08.2023
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США
CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:12
2023-08-19T11:12
2023-08-19T14:01
в мире
сша
джо байден
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. CBS News в своем аккаунте в Twitter случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом. Но позже телеканал исправил сообщение.Тем не менее американцы поддержали первоначальную версию."Оставьте этот твит как превью к 2024 году (президентским выборам в США. — Прим. ред.)", — предложил пользователь."Тут нет ошибки, это твит из будущего", — пошутил второй."Наконец-то написали правду", — поддержал третий."Я так обрадовалась!" — призналась еще одна читательница."Нет, все было верно написано", — заключили участники дискуссии.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022-го о вступлении в борьбу за президентское кресло заявил Дональд Трамп. В апреле Байден также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое". Если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html
https://ria.ru/20230815/bayden-1890111080.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
Написали правду. CBS случайно "рассекретил" результаты выборов главы США
CBS News по ошибке назвал Байдена бывшим президентом США