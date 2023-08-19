https://ria.ru/20230819/ataka-1891038251.html

В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром

В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром - РИА Новости, 19.08.2023

В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром

Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T17:59

2023-08-19T17:59

2023-08-19T20:31

происшествия

новгородская область

сольцы

россия

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим Тимофеев. Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10.00 мск, возникло возгорание на стоянке самолётов, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. "На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме", - рассказал Тимофеев. Как заявил губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале, все необходимые меры безопасности предприняты.

https://ria.ru/20230819/terakt-1891000747.html

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сольцы

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Екатерина Зайцева

происшествия, новгородская область, сольцы, россия, андрей никитин (политик)