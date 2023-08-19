https://ria.ru/20230819/ataka-1891038251.html
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром - РИА Новости, 19.08.2023
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром
Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:59
2023-08-19T17:59
2023-08-19T20:31
происшествия
новгородская область
сольцы
россия
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим Тимофеев. Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10.00 мск, возникло возгорание на стоянке самолётов, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. "На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме", - рассказал Тимофеев. Как заявил губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале, все необходимые меры безопасности предприняты.
https://ria.ru/20230819/terakt-1891000747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, сольцы, россия, андрей никитин (политик)
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, Россия, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром
Глава округа: последствия атаки аэродрома БПЛА в Новгородской области устранили