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В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром - РИА Новости, 19.08.2023
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17:59 19.08.2023 (обновлено: 20:31 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/ataka-1891038251.html
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром - РИА Новости, 19.08.2023
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром
Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:59
2023-08-19T20:31
происшествия
новгородская область
сольцы
россия
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим Тимофеев. Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10.00 мск, возникло возгорание на стоянке самолётов, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. "На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме", - рассказал Тимофеев. Как заявил губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале, все необходимые меры безопасности предприняты.
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происшествия, новгородская область, сольцы, россия, андрей никитин (политик)
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, Россия, Андрей Никитин (политик)
В Новгородской области устранили последствия атаки БПЛА на аэродром

Глава округа: последствия атаки аэродрома БПЛА в Новгородской области устранили

© РИА Новости / Виталий АньковРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Все последствия атаки беспилотника на военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены, сообщил журналистам глава Солецкого округа Максим Тимофеев.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области сегодня около 10.00 мск, возникло возгорание на стоянке самолётов, которое оперативно ликвидировали, поврежден самолет, пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.
"На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий завершены. Мирному населению и инфраструктуре ничего не угрожает. Все организации работают в штатном режиме", - рассказал Тимофеев.
Как заявил губернатор региона Андрей Никитин в телеграм-канале, все необходимые меры безопасности предприняты.
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ПроисшествияНовгородская областьСольцыРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
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