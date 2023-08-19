https://ria.ru/20230819/alpinisty-1891024989.html
В Таджикистане спасли группу российских альпинистов
В Таджикистане спасли группу российских альпинистов - РИА Новости, 19.08.2023
В Таджикистане спасли группу российских альпинистов
Группу российских альпинистов из 13 человек, четверо из которых пострадали при спуске в горах Памира, экстренно эвакуировали из базового лагеря (на высоте 4,3... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T16:24
2023-08-19T16:24
2023-08-19T16:28
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ДУШАНБЕ, 19 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Группу российских альпинистов из 13 человек, четверо из которых пострадали при спуске в горах Памира, экстренно эвакуировали из базового лагеря (на высоте 4,3 тысячи метров) и доставили в Душанбе, сообщили спасатели. "Тринадцать альпинистов спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 метров), один из них упал в пропасть и получил травмы, альпинисты самостоятельно донесли его до поляны Москвина и вызвали спасателей", - сказал начальник Главного управления зашиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода. По его словам, вертолет авиакомпании "Сомон Эйр" доставил альпинистов в Душанбе, где четверо пострадавших были переданы спасателями в медцентр. "Среди них один альпинист, при падении получивший переломы ребер, один - получил обморожение и одна спортсменка – с сильной простудой. У всех них еще и горная болезнь. Сейчас им оказывается помощь", - сообщил Камолзода. По словам спасателя, все 13 альпинистов - члены спортивного клуба из подмосковного города Дзержинска.
https://rsport.ria.ru/20230816/alpinist-1890356660.html
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РИА Новости
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таджикистан, россия, в мире
Таджикистан, Россия, В мире
В Таджикистане спасли группу российских альпинистов
В Таджикистане эвакуировали из лагеря на Памире 13 российских альпинистов
ДУШАНБЕ, 19 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Группу российских альпинистов из 13 человек, четверо из которых пострадали при спуске в горах Памира, экстренно эвакуировали из базового лагеря (на высоте 4,3 тысячи метров) и доставили в Душанбе, сообщили спасатели.
«
"Тринадцать альпинистов спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 метров), один из них упал в пропасть и получил травмы, альпинисты самостоятельно донесли его до поляны Москвина и вызвали спасателей", - сказал начальник Главного управления зашиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.
По его словам, вертолет авиакомпании "Сомон Эйр" доставил альпинистов в Душанбе, где четверо пострадавших были переданы спасателями в медцентр.
«
"Среди них один альпинист, при падении получивший переломы ребер, один - получил обморожение и одна спортсменка – с сильной простудой. У всех них еще и горная болезнь. Сейчас им оказывается помощь", - сообщил Камолзода.
По словам спасателя, все 13 альпинистов - члены спортивного клуба из подмосковного города Дзержинска.
Альпинист погиб при восхождении на непокоренную гору в Пакистане