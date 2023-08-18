https://ria.ru/20230818/zapret-1890812872.html

РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов

РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов - РИА Новости, 18.08.2023

РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов

Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела и атак дронов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:08

2023-08-18T13:08

2023-08-18T13:08

украина

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела и атак дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Совет Федерации разработал законопроект, запрещающий распространять в интернете и средствах массовой информации материалы с мест обстрела, атак дронов, других военных сведений. Можно публиковать официально распространенные сведения Минобороны. А в Крыму выступили с инициативой наказывать денежным штрафом до 300 тысяч рублей за распространение материалов о последствиях атак Украины на Россию. "В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации", - говорится в сообщении РКН.

https://ria.ru/20230818/serpukhov-1890808599.html

украина

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украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф