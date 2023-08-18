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РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов
РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов - РИА Новости, 18.08.2023
РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов
Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела и атак дронов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:08
2023-08-18T13:08
2023-08-18T13:08
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела и атак дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Совет Федерации разработал законопроект, запрещающий распространять в интернете и средствах массовой информации материалы с мест обстрела, атак дронов, других военных сведений. Можно публиковать официально распространенные сведения Минобороны. А в Крыму выступили с инициативой наказывать денежным штрафом до 300 тысяч рублей за распространение материалов о последствиях атак Украины на Россию. "В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации", - говорится в сообщении РКН.
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украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Украина, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ
РКН прокомментировал проект о запрете публикаций материалов атак дронов
РКН готов рассмотреть законопроект о запрете публиковать последствия атак дронов