https://ria.ru/20230818/yuta-1890928211.html
Нынешняя ситуация позволила людям проявить себя, заявила певица Юта
Нынешняя ситуация позволила людям проявить себя, заявила певица Юта - РИА Новости, 18.08.2023
Нынешняя ситуация позволила людям проявить себя, заявила певица Юта
Сложившаяся ситуация позволила некоторым людям максимально проявить себя, заявила певица Юта на открытии международного фестиваля документального кино "RT. Док: РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:44
2023-08-18T19:44
2023-08-18T19:44
юта
санкт-петербург
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Сложившаяся ситуация позволила некоторым людям максимально проявить себя, заявила певица Юта на открытии международного фестиваля документального кино "RT. Док: Время героев" в Петербурге. "Время героев - это то время, в которое мы живем сейчас. Посмотрите, многие люди сейчас проявились максимально", - сообщила Юта. Фестиваль открылся 18 августа в кинофестивале "Аврора" в Петербурге. В программе заявлено 17 фильмов, рассказывающих о ситуации в зоне СВО глазами документалистов. Санкт-Петербург - это четвертый город, в котором проходит фестиваль "RT. Док: Время героев". В большом зале кинотеатра свободных мест не было. Первые ряды заняты участниками спецоперации. На церемонии открытия их пригласили на сцену. Зал встретил военных овациями. Фестиваль "RT. Док: Время героев" продлится в Петербурге до 20 августа. За это время жители города смогут посмотреть картины о работе военкоров, о миссии священников и артистов.
https://ria.ru/20230816/filmy-1890499654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта, санкт-петербург, культура
Юта, Санкт-Петербург, Культура
Нынешняя ситуация позволила людям проявить себя, заявила певица Юта
Певица Юта назвала нынешнее время временем героев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Сложившаяся ситуация позволила некоторым людям максимально проявить себя, заявила певица Юта на открытии международного фестиваля документального кино "RT. Док: Время героев" в Петербурге.
"Время героев - это то время, в которое мы живем сейчас. Посмотрите, многие люди сейчас проявились максимально", - сообщила Юта.
Фестиваль открылся 18 августа в кинофестивале "Аврора" в Петербурге. В программе заявлено 17 фильмов, рассказывающих о ситуации в зоне СВО глазами документалистов. Санкт-Петербург - это четвертый город, в котором проходит фестиваль "RT. Док: Время героев".
В большом зале кинотеатра свободных мест не было. Первые ряды заняты участниками спецоперации. На церемонии открытия их пригласили на сцену. Зал встретил военных овациями.
Фестиваль "RT. Док: Время героев" продлится в Петербурге до 20 августа. За это время жители города смогут посмотреть картины о работе военкоров, о миссии священников и артистов.
Фильмы фестиваля "RT.Док: Время героев" планируют показать в зоне СВО