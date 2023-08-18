https://ria.ru/20230818/vzryvy-1890808693.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.08.2023

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Запорожье. Об этом заявили в эфире украинского телеканала 5.ua. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:49

2023-08-18T12:49

2023-08-18T14:00

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Запорожье. Об этом заявили в эфире украинского телеканала 5.ua. "Сообщают о взрывах в Запорожье", — передает телеканал. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в 13:05 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Ранее сирены звучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/vzryv-1890434551.html

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запорожье, украина