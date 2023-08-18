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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей - РИА Новости, 18.08.2023

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей

Трое детей, пострадавших в результате взрыва в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в Москве в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:56

2023-08-18T15:56

2023-08-18T15:56

происшествия

махачкала

мария львова-белова

чп на азс в махачкале

москва

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ПЯТИГОРСК, 18 авг – РИА Новости. Трое детей, пострадавших в результате взрыва в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в Москве в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. "Трое детей у нас сейчас в федеральных клиниках в тяжелом состоянии. Мы контролируем процесс, им оказывается вся необходимая помощь. В дальнейшем будем вести работу по психологическому сопровождению, психологической поддержке членов семей, в том числе детей. Помогаем в том формате, в котором на данный момент необходимо. Переживаем всем сердцем", - сказала Львова-Белова журналистам в пятницу во время всероссийского форума "Машук" в Пятигорске.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, мария львова-белова, чп на азс в махачкале, москва