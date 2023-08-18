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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей - РИА Новости, 18.08.2023
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15:56 18.08.2023
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Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей - РИА Новости, 18.08.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей
Трое детей, пострадавших в результате взрыва в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в Москве в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:56
2023-08-18T15:56
происшествия
махачкала
мария львова-белова
чп на азс в махачкале
москва
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ПЯТИГОРСК, 18 авг – РИА Новости. Трое детей, пострадавших в результате взрыва в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в Москве в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. "Трое детей у нас сейчас в федеральных клиниках в тяжелом состоянии. Мы контролируем процесс, им оказывается вся необходимая помощь. В дальнейшем будем вести работу по психологическому сопровождению, психологической поддержке членов семей, в том числе детей. Помогаем в том формате, в котором на данный момент необходимо. Переживаем всем сердцем", - сказала Львова-Белова журналистам в пятницу во время всероссийского форума "Машук" в Пятигорске.
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происшествия, махачкала, мария львова-белова, чп на азс в махачкале, москва
Происшествия, Махачкала, Мария Львова-Белова, ЧП на АЗС в Махачкале, Москва
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале детей

Трое пострадавших в Махачкале детей находятся в Москве в тяжёлом состоянии

© СК РоссииПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Кадр видео
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Кадр видео
© СК России
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 авг – РИА Новости. Трое детей, пострадавших в результате взрыва в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в Москве в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
«
"Трое детей у нас сейчас в федеральных клиниках в тяжелом состоянии. Мы контролируем процесс, им оказывается вся необходимая помощь. В дальнейшем будем вести работу по психологическому сопровождению, психологической поддержке членов семей, в том числе детей. Помогаем в том формате, в котором на данный момент необходимо. Переживаем всем сердцем", - сказала Львова-Белова журналистам в пятницу во время всероссийского форума "Машук" в Пятигорске.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМахачкалаМария Львова-БеловаЧП на АЗС в МахачкалеМосква
 
 
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