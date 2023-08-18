https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки

Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки - РИА Новости, 18.08.2023

Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки

Киевские поклонники Гитлера, который до последнего надеялся переломить ход войны многочисленными "вундервафлями", таки решились выложить козырь, который они... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:01

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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Киевские поклонники Гитлера, который до последнего надеялся переломить ход войны многочисленными "вундервафлями", таки решились выложить козырь, который они долгое время держали в рукаве вышиванки: согласно подтвержденным источникам, после возвращения экипажей с обучения на Запорожье вводятся в бой очередные "лучшие в мире" британские танки Challenger 2. Превращать в пыль русских "Челленджеры" собираются в рамках последней крупной группировки ВСУ "Марун", а именно в составе 82-й десантно-штурмовой бригады, которую Киев стоически держал в резерве для победного марша сквозь прорванную оборону ВС России.Но прорвать оборону не случилось нигде — и вместо марша получился фарш. На полях остатков Украины тихо ржавеют многие десятки предыдущих западных чудо-танков (включая под полсотни непобедимых "Леопардов"), а воз с гарбузами и ныне там.Тем не менее, как показывает и ранняя, и недавняя история, западенцы (и те, которые из европейского сада и которые говорят на мове) обладают удивительной способностью самовозбуждаться от очередного "оружия перемоги" на фоне очевидных провалов.Последним афродизиаком стал английский основной боевой танк Challenger 2. Ну как не расправить пощипанные крылья при виде такой красоты? Это самый тяжелый западный танк (75 тонн), у него волшебная броня Dorchester 2, запас хода в 340 миль по дороге и 160 вне ее, может крошить русских со скоростью 59 километров в час, имеет встроенную систему защиты от ядерного, химического и биологического оружия, может стрелять снарядами с сердечником из обедненного урана и вообще, по словам западных экспертов, затмевает всех конкурентов "точностью и смертоносностью", а также "самой современной системой вооружения в мире". Ни больше ни меньше.В восторженных публикациях западных СМИ расписывается, что танки "Челленджер" "ни разу не понесли потерь от рук врага", а встреча с танками советского производства в Ираке была не битвой, а "бойней". По мнению теперь точно уверенных в успехе экспертов, "ожидать (на Украине) другого исхода встречи с русскими танками причин нет". Министр обороны Украины Резников назвал Challenger "фантастическими танками" и, расхрабрившись, заявил, что теперь хваленая оборона ВС России с так называемыми зубами дракона из бетона позорно падет и что "если у дракона есть зубы, то на них найдется драконий стоматолог".Мы готовы согласиться, что в мир розовых пони, радуг и бесконечных перемог танки "Челленджер" вписываются отлично, но в суровой реальности дела с бесконечно большой долей вероятности пойдут совсем по-другому.В силу своего веса и технических особенностей эти чудо-танки банально не могут передвигаться нигде, кроме полей Запорожья. Чтобы доставить такую драгоценность к месту "бойни", нужны особые танковозы, мостоукладчики, инженерное обслуживание, а часто и новые дороги. Потренировавшись на "Леопардах", наши воины будут с удовольствием жечь "Челленджеры", барахтающиеся в грязи.Восхваляемая уникальность британских танков также приводит к тому, что под них нужно выстраивать свою систему технического обеспечения, ремонта, логистики и эвакуации. Снаряды от танков, имеющихся в распоряжении ВСУ, для них не подходят. Если запчасти не будут поспевать из-за "гадких русских", для ремонта придется разбирать на запчасти соседние "Челленджеры". Резкое усиление количества букетов герани на складские и транспортные узлы Украины также гарантирует, что королевского автосервиса "Челленджерам" не видать.Кроме того, "Ланцетам", "Малкам" и минам совершенно все равно, сколько и чего напичкано и навешано в граммах на Challenger: гореть будут как миленькие — с урановыми сердечниками или без.А главное — побеждать русских прибыли аж 14 чудо-танков, что равно максимум паре дней спокойной работы нашим ребятам, которые уже давно ждут и "Челленджеры", и "Абрамсы".Киеву кровь из носу нужен прорыв до наступления осенней распутицы, и украинский карго-культ в отношении "Челленджеров" призван придать сдувшимся укровойскам бодрости. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, военный ресурс Украины почти исчерпан, из-за чего ВСУ вынуждены бросать в бой свои последние резервы, которые планировалось использовать для "освобождения Крыма", и делать вид, что вот теперь-то перемога точно случится.По словам западных военных обозревателей, "Кремль обеспокоен прибытием британских танков на Украину".С этим утверждением можно согласиться, но с одной поправкой: наше военное руководство скорее беспокоится о том, что "Челленджеров" слишком мало и не всем удастся на них попрактиковаться.А что касается смелых стоматологов, то мы с удовольствием опять продемонстрируем, что остается от лучших в мире танков после русского кариеса.

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https://ria.ru/20230817/iskander-1890678400.html

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россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины