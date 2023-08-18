https://ria.ru/20230818/vintovka-1890800059.html

Серийное производство винтовки "Астарта" начнут через четыре месяца

Серийное производство винтовки "Астарта" начнут через четыре месяца - РИА Новости, 18.08.2023

Серийное производство винтовки "Астарта" начнут через четыре месяца

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") планирует начать серийное производство новой антиматериальной винтовки "Астарта" в течение 4 месяцев,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:16

2023-08-18T12:16

2023-08-18T12:16

новое оружие россии

безопасность

высокоточные комплексы

форум "армия — 2023"

ростех

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") планирует начать серийное производство новой антиматериальной винтовки "Астарта" в течение 4 месяцев, сообщил на форуме "Армия-2023" журналистам представитель холдинга. "Мы подготавливаем производство... эту винтовку мы планируем начать впускать серийно месяца через четыре. Впервые в условиях СВО разгонялись, создавая винтовку, подготавливали производство", - сказал он на презентации винтовки. По утверждению компании, "Астарта" на сравнительных испытаниях превзошла американскую винтовку Barrett по точности в четыре раза. Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, высокоточные комплексы, форум "армия — 2023", ростех