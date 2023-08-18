https://ria.ru/20230818/vintovka-1890772354.html

Разработчик рассказал об итогах испытаний новой винтовки "Астарта"

Разработчик рассказал об итогах испытаний новой винтовки "Астарта" - РИА Новости, 18.08.2023

Разработчик рассказал об итогах испытаний новой винтовки "Астарта"

Российская винтовка МЦ-572 "Астарта" на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. Об этом сообщила компания-разработчик РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:06

2023-08-18T11:06

2023-08-18T13:16

новое оружие россии

высокоточные комплексы

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская винтовка МЦ-572 "Астарта" на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. Об этом сообщила компания-разработчик "Высокоточные комплексы". Там уточнили, что "на сравнительных испытаниях из Barrett удалось 5 выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из "Астарты" - 1,5 сантиметра".

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

высокоточные комплексы, безопасность, россия