https://ria.ru/20230818/vintovka-1890767131.html

На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку

На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку - РИА Новости, 18.08.2023

На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:58

2023-08-18T10:58

2023-08-18T13:23

новое оружие россии

высокоточные комплексы

безопасность

россия

форум "армия — 2023"

ростех

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", сообщил РИА Новости представитель компании."Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82", — сказал собеседник агентства.По его словам, "Астарта" настолько же надежна и точна, при этом она легче.Как уточнил специалист "Высокоточных комплексов", высокая точность обеспечивается в том числе благодаря конструктивному ноу-хау — "зажатому" стволу."При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором", — рассказали в холдинге.Кроме того, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, утверждает разработчик.Представители компании уточнили, что на испытаниях "Астарта" показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Для Barrett этот показатель составил шесть сантиметров.В холдинге отметили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

высокоточные комплексы, безопасность, россия, форум "армия — 2023", ростех