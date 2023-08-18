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На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку - РИА Новости, 18.08.2023
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Новое оружие России
 
10:58 18.08.2023 (обновлено: 13:23 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/vintovka-1890767131.html
На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку
На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку - РИА Новости, 18.08.2023
На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:58
2023-08-18T13:23
новое оружие россии
высокоточные комплексы
безопасность
россия
форум "армия — 2023"
ростех
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", сообщил РИА Новости представитель компании."Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82", — сказал собеседник агентства.По его словам, "Астарта" настолько же надежна и точна, при этом она легче.Как уточнил специалист "Высокоточных комплексов", высокая точность обеспечивается в том числе благодаря конструктивному ноу-хау — "зажатому" стволу.&quot;При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором&quot;, — рассказали в холдинге.Кроме того, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, утверждает разработчик.Представители компании уточнили, что на испытаниях "Астарта" показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Для Barrett этот показатель составил шесть сантиметров.В холдинге отметили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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РИА Новости
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высокоточные комплексы, безопасность, россия, форум "армия — 2023", ростех
Новое оружие России, Высокоточные комплексы, Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2023", Ростех
На форуме "Армия" впервые показали новую "антиматериальную" винтовку

На форуме "Армия-2023" представили новую винтовку "Астарта"

© РИА НовостиВинтовка "Астарта" калибра 12,7 миллиметра на форуме "Армия-2023"
Винтовка Астарта калибра 12,7 миллиметра на форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости
Винтовка "Астарта" калибра 12,7 миллиметра на форуме "Армия-2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" новую крупнокалиберную винтовку "Астарта", сообщил РИА Новости представитель компании.
"Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82", — сказал собеседник агентства.

В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.

По его словам, "Астарта" настолько же надежна и точна, при этом она легче.
Как уточнил специалист "Высокоточных комплексов", высокая точность обеспечивается в том числе благодаря конструктивному ноу-хау — "зажатому" стволу.
«

"При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором", — рассказали в холдинге.

Кроме того, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, утверждает разработчик.
Представители компании уточнили, что на испытаниях "Астарта" показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Для Barrett этот показатель составил шесть сантиметров.
В холдинге отметили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.
Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Новое оружие РоссииВысокоточные комплексыБезопасностьРоссияФорум "Армия — 2023"Ростех
 
 
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