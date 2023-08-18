Рейтинг@Mail.ru
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/usilitel-1890888240.html
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО - РИА Новости, 18.08.2023
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на "Армии-2023" новый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в радарах комплексов ПВО ближнего... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:37
2023-08-18T16:37
безопасность
российская электроника
форум "армия — 2023"
ростех
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890554985_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_bc365892555593926133e08214c9edb3.jpg
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на "Армии-2023" новый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в радарах комплексов ПВО ближнего действия, которые позволяют значительно уменьшить габариты радара, снизить энергопотребление, повысить надежность и срок службы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Твердотельные устройства на основе нитрида галлия способны заменить в составе РЛС электровакуумные усилители, при этом они не требуют высоковольтного питания, имеют малые габариты и вес, отличаются повышенной надежностью и электромагнитной совместимостью. НПП "Салют" обладает большим опытом разработки и производства твердотельных радиопередающих устройств Ku- и Ka-диапазонов. Имеющаяся в этой области экспертиза позволяет предприятию решать задачи по созданию твердотельных радиолокационных систем различных СВЧ диапазонов как наземного, так и бортового базирования", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Салюта" (входит в "Росэлектронику") Александра Бушуева. Представленный усилитель мощности стал продолжением созданной на предприятии линейки твердотельных устройств большой мощности на основе нитрида галлия. Новинка способна непрерывно работать в Ka-диапазоне не менее 24 часов - это позволяет применять его в том числе в стационарных радарах. Средняя мощность усилителя составляет 350 Вт, импульсная - порядка 1 кВт, благодаря чему радиолокационные станции на его основе могут обнаруживать малоконтрастные цели, например, беспилотники, на дальности до 10 километров. Также разработчики, по собственному заявлению, смогли решить сложную тепловую задачу при малых габаритах. "Усилитель мощности имеет встроенный источник вторичного питания и управления, собственную систему охлаждения и вентиляцию. Высокая эффективность системы охлаждения обеспечивается за счет использования углеродосодержащих теплоотводов", - уточнили в холдинге. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890554985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1316a21c6ffaf748416080a12df030bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, российская электроника, форум "армия — 2023", ростех, россия
Безопасность, Российская электроника, Форум "Армия — 2023", Ростех, Россия
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО

"Росэлектроника" показала на "Армии" новый усилитель мощности для радаров ПВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на "Армии-2023" новый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в радарах комплексов ПВО ближнего действия, которые позволяют значительно уменьшить габариты радара, снизить энергопотребление, повысить надежность и срок службы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«
"Твердотельные устройства на основе нитрида галлия способны заменить в составе РЛС электровакуумные усилители, при этом они не требуют высоковольтного питания, имеют малые габариты и вес, отличаются повышенной надежностью и электромагнитной совместимостью. НПП "Салют" обладает большим опытом разработки и производства твердотельных радиопередающих устройств Ku- и Ka-диапазонов. Имеющаяся в этой области экспертиза позволяет предприятию решать задачи по созданию твердотельных радиолокационных систем различных СВЧ диапазонов как наземного, так и бортового базирования", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Салюта" (входит в "Росэлектронику") Александра Бушуева.
Представленный усилитель мощности стал продолжением созданной на предприятии линейки твердотельных устройств большой мощности на основе нитрида галлия.
Новинка способна непрерывно работать в Ka-диапазоне не менее 24 часов - это позволяет применять его в том числе в стационарных радарах. Средняя мощность усилителя составляет 350 Вт, импульсная - порядка 1 кВт, благодаря чему радиолокационные станции на его основе могут обнаруживать малоконтрастные цели, например, беспилотники, на дальности до 10 километров.
Также разработчики, по собственному заявлению, смогли решить сложную тепловую задачу при малых габаритах.
"Усилитель мощности имеет встроенный источник вторичного питания и управления, собственную систему охлаждения и вентиляцию. Высокая эффективность системы охлаждения обеспечивается за счет использования углеродосодержащих теплоотводов", - уточнили в холдинге.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
БезопасностьРоссийская электроникаФорум "Армия — 2023"РостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала