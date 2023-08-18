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На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО

На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО - РИА Новости, 18.08.2023

На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на "Армии-2023" новый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в радарах комплексов ПВО ближнего... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:37

2023-08-18T16:37

2023-08-18T16:37

безопасность

российская электроника

форум "армия — 2023"

ростех

россия

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на "Армии-2023" новый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в радарах комплексов ПВО ближнего действия, которые позволяют значительно уменьшить габариты радара, снизить энергопотребление, повысить надежность и срок службы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Твердотельные устройства на основе нитрида галлия способны заменить в составе РЛС электровакуумные усилители, при этом они не требуют высоковольтного питания, имеют малые габариты и вес, отличаются повышенной надежностью и электромагнитной совместимостью. НПП "Салют" обладает большим опытом разработки и производства твердотельных радиопередающих устройств Ku- и Ka-диапазонов. Имеющаяся в этой области экспертиза позволяет предприятию решать задачи по созданию твердотельных радиолокационных систем различных СВЧ диапазонов как наземного, так и бортового базирования", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Салюта" (входит в "Росэлектронику") Александра Бушуева. Представленный усилитель мощности стал продолжением созданной на предприятии линейки твердотельных устройств большой мощности на основе нитрида галлия. Новинка способна непрерывно работать в Ka-диапазоне не менее 24 часов - это позволяет применять его в том числе в стационарных радарах. Средняя мощность усилителя составляет 350 Вт, импульсная - порядка 1 кВт, благодаря чему радиолокационные станции на его основе могут обнаруживать малоконтрастные цели, например, беспилотники, на дальности до 10 километров. Также разработчики, по собственному заявлению, смогли решить сложную тепловую задачу при малых габаритах. "Усилитель мощности имеет встроенный источник вторичного питания и управления, собственную систему охлаждения и вентиляцию. Высокая эффективность системы охлаждения обеспечивается за счет использования углеродосодержащих теплоотводов", - уточнили в холдинге. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, российская электроника, форум "армия — 2023", ростех, россия