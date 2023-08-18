https://ria.ru/20230818/udary-1890932717.html

ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре

ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 18.08.2023

ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву, заявив, что организация не хочет видеть... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T20:19

2023-08-18T20:19

2023-08-18T20:19

москва

стефан дюжаррик

сергей собянин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву, заявив, что организация не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и желает завершения конфликта. "Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта", - сказал он на брифинге для СМИ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с четверга на пятницу российские силы ПВО уничтожили над Москвой беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, стефан дюжаррик, сергей собянин, оон