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ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре
ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 18.08.2023
ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву, заявив, что организация не хочет видеть... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T20:19
2023-08-18T20:19
2023-08-18T20:19
москва
стефан дюжаррик
сергей собянин
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал налет украинского беспилотника на Москву, заявив, что организация не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и желает завершения конфликта. "Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру. Мы хотим видеть окончание этого конфликта", - сказал он на брифинге для СМИ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с четверга на пятницу российские силы ПВО уничтожили над Москвой беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра.
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москва, стефан дюжаррик, сергей собянин, оон
Москва, Стефан Дюжаррик, Сергей Собянин, ООН
ООН выступила против ударов по гражданской инфраструктуре
В ООН призвали не наносить ударов по гражданской инфраструктуре