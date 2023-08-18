Турция вступает в период сильных землетрясений, предупредил сейсмолог
Сейсмолог Гёрюр: Турция вступает в период сильных землетрясений
© iStock.com / Mehmet Hilmi BarcinАланья, Турция
© iStock.com / Mehmet Hilmi Barcin
Аланья, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Турции грозят сокрушительные землетрясения, заявил газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.
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"Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения", — считает он.
По мнению ученого, Стамбул уже следовало бы готовить к землетрясению.
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"Мне уже интересно, почему мы ждем? <...> Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать", — подчеркнул Гёрюр.
В марте министр градостроительства Мурат Курум заявлял, что власти планируют расселить порядка полутора миллиона квартир, расположенных в несейсмостойких домах. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, обратив внимание на проблемы с перенаселенностью города. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в Стамбуле обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье.
В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания резервных городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.
В начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях и соседних государствах. По последним данным, при землетрясении погибли более 55 тысяч человек.