https://ria.ru/20230818/turtsiya-1890743844.html

Турция вступает в период сильных землетрясений, предупредил сейсмолог

Турция вступает в период сильных землетрясений, предупредил сейсмолог - РИА Новости, 18.08.2023

Турция вступает в период сильных землетрясений, предупредил сейсмолог

Турции грозят сокрушительные землетрясения, заявил газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:39

2023-08-18T08:39

2023-08-18T10:35

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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Турции грозят сокрушительные землетрясения, заявил газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр. "Я не шучу по этому поводу, потому что понятно, каким будет следующий период. Мы живем в такой стадии, что вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения", — считает он.По мнению ученого, Стамбул уже следовало бы готовить к землетрясению."Мне уже интересно, почему мы ждем? <...> Стамбул еще не полностью готов к землетрясению. Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать", — подчеркнул Гёрюр.В марте министр градостроительства Мурат Курум заявлял, что власти планируют расселить порядка полутора миллиона квартир, расположенных в несейсмостойких домах. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, обратив внимание на проблемы с перенаселенностью города. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в Стамбуле обрушатся не менее 90 тысяч зданий, примерно 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье.В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания резервных городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов. В начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях и соседних государствах. По последним данным, при землетрясении погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

https://ria.ru/20230810/zemletresenie-1889396991.html

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в мире, стамбул, турция