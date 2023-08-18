https://ria.ru/20230818/taurus-1890807989.html

В бундестаге выступили за скорейшую поставку ракет Taurus Украине

В бундестаге выступили за скорейшую поставку ракет Taurus Украине - РИА Новости, 18.08.2023

В бундестаге выступили за скорейшую поставку ракет Taurus Украине

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin выступила в пятницу за скорейшие РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:43

2023-08-18T12:43

2023-08-18T16:07

специальная военная операция на украине

сергей лавров

олаф шольц

владимир путин

украина

германия

киев

ard

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin выступила в пятницу за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. "Мы решаем и должны принять решение быстро", - заявила она в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.В ответ на замечание телеведущей о том, что, согласно опросу телеканала Deutschlandtrend, 52% граждан Германии против поставок ракет Taurus Украине, Штрак-Циммерманн заявила, что задача политиков - принимать решения и объяснять свои шаги гражданам страны."Если мы объясним, для чего предназначено это оружие и что у нас нет времени обсуждать это месяцами, потому что люди гибнут каждый день... я думаю, найдется большинство, которое сможет это понять", - добавила она.Согласно опросу, 52% избирателей высказались против поставок крылатых ракет Taurus на Украину, 36% поддержали, а 12% воздержались от ответа. Как отмечают исследователи, против поставок выступили 70% населения восточной Германии и 47% жителей западных федеральных земель. Среди сторонников политических партий активнее всех против поставок высказались избиратели "Альтернативы для Германии" (76%), в то же время сторонники правящих партий "Зеленые" (68%) и "Свободная демократическая партия" (56%) в большинстве своем одобряют возможные поставки.Опрос Deutschlandtrend проводился институтом Infratest dimap для телеканала ARD с 15 по 16 августа. В нем приняли участие 1216 человек, имеющих право голосовать на выборах, по телефону и онлайн. Погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.Новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ ранее сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует свое решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890778597.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890764669.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

украина

германия

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сергей лавров, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, киев, ard, нато