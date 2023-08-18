https://ria.ru/20230818/tatarstan-1890927418.html

Два района Татарстана завершили уборку зерновых

Два района Татарстана завершили уборку зерновых - РИА Новости, 18.08.2023

Два района Татарстана завершили уборку зерновых

Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана первыми в республике завершили уборку зерновых и преподнесли главе республики Рустаму Минниханову... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

2023-08-18T19:42

республика татарстан

экономика

жкх

заинский район

атнинский район

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана первыми в республике завершили уборку зерновых и преподнесли главе республики Рустаму Минниханову каравай хлеба из муки нового урожая, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Каравай из зерна нового урожая вручили сегодня раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову на совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении. По информации заместителя премьер-министра Татарстана – министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, в пятницу утром первым завершил уборку зерновых Атнинский район, во второй половине дня к лидеру присоединился Заинский район. Там намолочено 58,8 тысячи тонн и 92 тысячи тонн зерна при средней урожайности 31 и 26 центнеров с гектара соответственно. Минниханов отметил, что, несмотря на сложный для аграриев год, атнинцы в очередной раз продемонстрировали хорошие результаты. В 2022 году Атнинский район также завершил уборку зерновых первым в республике. Зяббаров, отвечая на вопросы главы республики, сообщил, что в течение десяти дней уборка зерновых на полях Татарстана должна завершиться. По его информации, на сегодня намолочено около трех миллионов тонн зерна, средняя урожайность по республике составляет 26,4 центнера с гектара. В начале июля распоряжением главы Татарстана в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства Татарстана отмечал, что пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Засуха, возникшая из-за практически полного отсутствия дождей в июне, также серьезно повлияла на урожай зерновых. По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230801/medved-1887684609.html

заинский район

атнинский район

республика татарстан (татарстан)

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экономика, жкх, заинский район, атнинский район, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)