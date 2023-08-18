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Два района Татарстана завершили уборку зерновых - РИА Новости, 18.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:42 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/tatarstan-1890927418.html
Два района Татарстана завершили уборку зерновых
Два района Татарстана завершили уборку зерновых - РИА Новости, 18.08.2023
Два района Татарстана завершили уборку зерновых
Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана первыми в республике завершили уборку зерновых и преподнесли главе республики Рустаму Минниханову... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T19:42
2023-08-18T19:42
республика татарстан
экономика
жкх
заинский район
атнинский район
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана первыми в республике завершили уборку зерновых и преподнесли главе республики Рустаму Минниханову каравай хлеба из муки нового урожая, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Каравай из зерна нового урожая вручили сегодня раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову на совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении. По информации заместителя премьер-министра Татарстана – министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, в пятницу утром первым завершил уборку зерновых Атнинский район, во второй половине дня к лидеру присоединился Заинский район. Там намолочено 58,8 тысячи тонн и 92 тысячи тонн зерна при средней урожайности 31 и 26 центнеров с гектара соответственно. Минниханов отметил, что, несмотря на сложный для аграриев год, атнинцы в очередной раз продемонстрировали хорошие результаты. В 2022 году Атнинский район также завершил уборку зерновых первым в республике. Зяббаров, отвечая на вопросы главы республики, сообщил, что в течение десяти дней уборка зерновых на полях Татарстана должна завершиться. По его информации, на сегодня намолочено около трех миллионов тонн зерна, средняя урожайность по республике составляет 26,4 центнера с гектара. В начале июля распоряжением главы Татарстана в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства Татарстана отмечал, что пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Засуха, возникшая из-за практически полного отсутствия дождей в июне, также серьезно повлияла на урожай зерновых. По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна.
https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html
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заинский район
атнинский район
республика татарстан (татарстан)
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экономика, жкх, заинский район, атнинский район, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, ЖКХ, Заинский район, Атнинский район, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Два района Татарстана завершили уборку зерновых

Два района Татарстана завершили уборку зерновых

© Фото : Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсамТаратстан
Таратстан - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
Таратстан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Представители Атнинского и Заинского районов Татарстана первыми в республике завершили уборку зерновых и преподнесли главе республики Рустаму Минниханову каравай хлеба из муки нового урожая, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Каравай из зерна нового урожая вручили сегодня раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову на совещании в доме правительства республики", - говорится в сообщении.
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По информации заместителя премьер-министра Татарстана – министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, в пятницу утром первым завершил уборку зерновых Атнинский район, во второй половине дня к лидеру присоединился Заинский район. Там намолочено 58,8 тысячи тонн и 92 тысячи тонн зерна при средней урожайности 31 и 26 центнеров с гектара соответственно.
Минниханов отметил, что, несмотря на сложный для аграриев год, атнинцы в очередной раз продемонстрировали хорошие результаты. В 2022 году Атнинский район также завершил уборку зерновых первым в республике.
Зяббаров, отвечая на вопросы главы республики, сообщил, что в течение десяти дней уборка зерновых на полях Татарстана должна завершиться. По его информации, на сегодня намолочено около трех миллионов тонн зерна, средняя урожайность по республике составляет 26,4 центнера с гектара.
В начале июля распоряжением главы Татарстана в республике в связи с засухой и гибелью сельхозкультур был введен режим ЧС. Ранее министр сельского хозяйства Татарстана отмечал, что пришедшие после сева и всходов заморозки повредили часть культур. Засуха, возникшая из-за практически полного отсутствия дождей в июне, также серьезно повлияла на урожай зерновых.
По итогам 2022 года в Татарстане было собрано более 5,3 миллиона тонн зерна.
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Республика ТатарстанЭкономикаЖКХЗаинский районАтнинский районРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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