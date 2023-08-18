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Прямые рейсы в Таиланд запустят еще из двух российских регионов - РИА Новости, 18.08.2023
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Туризм
 
14:02 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/tailand-1890827111.html
Прямые рейсы в Таиланд запустят еще из двух российских регионов
Прямые рейсы в Таиланд запустят еще из двух российских регионов - РИА Новости, 18.08.2023
Прямые рейсы в Таиланд запустят еще из двух российских регионов
"Аэрофлот" планирует возобновить прямые рейсы на Пхукет из ряда регионов, сообщает авиакомпания на сайте. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:02
2023-08-18T14:02
туризм
туризм
новости - туризм
аэрофлот
таиланд
красноярск
владивосток
пхукет (остров)
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует возобновить прямые рейсы на Пхукет из ряда регионов, сообщает авиакомпания на сайте.Прямые рейсы на Пхукет из Владивостока полетят с 4 октября и будут совершаться по средам и субботам. Вылет – в 7:25, пассажиры проведут в воздухе семь часов.С 6 октября путешественники по вторникам и пятницам будут летать на отдых из Красноярска. Вылет – в 14:40, время в пути – 7,5 часов.Стоимость билетов из обеих городов – от 49 тысяч рублей в оба конца.Также дважды в неделю перевозчик доставляет на остров пассажиров из Новосибирска и Хабаровска.
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, таиланд, красноярск, владивосток, пхукет (остров)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Таиланд, Красноярск, Владивосток, Пхукет (остров)
Прямые рейсы в Таиланд запустят еще из двух российских регионов

Прямые рейсы в Таиланд в октябре запустят из Красноярска и Владивостока

© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует возобновить прямые рейсы на Пхукет из ряда регионов, сообщает авиакомпания на сайте.
Прямые рейсы на Пхукет из Владивостока полетят с 4 октября и будут совершаться по средам и субботам. Вылет – в 7:25, пассажиры проведут в воздухе семь часов.
С 6 октября путешественники по вторникам и пятницам будут летать на отдых из Красноярска. Вылет – в 14:40, время в пути – 7,5 часов.
Стоимость билетов из обеих городов – от 49 тысяч рублей в оба конца.
Также дважды в неделю перевозчик доставляет на остров пассажиров из Новосибирска и Хабаровска.
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