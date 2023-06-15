https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда - РИА Новости, 15.06.2023
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 июля откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:34
2023-06-15T11:34
2023-06-15T11:34
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 июля откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет (Таиланд), сообщает пресс-служба перевозчика. "Полеты будут выполняться начиная с 11 июля, два раза в неделю — по вторникам и субботам. Продажа билетов открыта", – говорится в сообщении. Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, куда "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска. С 7 июля начинает действовать программа регулярных рейсов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Также ранее авиакомпания сообщала об открытии с 9 июля прямых перелетов на Пхукет из Хабаровска. Благодаря прямым рейсам в пункты Таиланда жители регионов России смогут добираться до мест отдыха без пересадок в Москве, отмечает компания.
https://ria.ru/20230613/filippiny-1877829198.html
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новости - туризм, новосибирск, таиланд, пхукет (остров), аэрофлот, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Новосибирск, Таиланд, Пхукет (остров), Аэрофлот, куда можно лететь, Отдых на море
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
"Аэрофлот" с 11 июля откроет рейсы из Новосибирска на Пхукет